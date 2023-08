S pajdašem kradel cigarete in alkohol, sedel na kolo in povzročil nesrečo

Policisti so kmalu po tatvini izsledili enega od storilcev, 35-letnega državljana Slovenije, a je s kolesom pobegnil s kraja izsleditve in povzročil prometno nesrečo, v kateri se je lažje telesno poškodoval.

Policisti PU Nova Gorica so bili v sredo nekaj po 14. uri obveščeni o tatvini v trgovini na območju Idrije. Dva storilca sta se prerivala s trgovkami, nato pa sta iz trgovine pobegnila z nekaj škatlicami cigaret in alkoholno pijačo.

Policisti so zaradi kršitve javnega reda in miru oz. neupoštevanja zakonitega ukaza policistov na podlagi Zakona o prekrških storilcu odredili pridržanje do iztreznitve. "Pred pridržanjem so ga tudi zdravniško pregledali, zdravnik pa je ocenil, da je sposoben za pridržanje," so sporočili. Storilcu bodo v prekrškovnem postopku izdali plačilni nalog, podali pa bodo tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine na pristojno državno tožilstvo.

Nekaj po 22. uri so bili novogoriški policisti obveščeni o opitem moškem, ki je v Idriji hodil po sredini cestišča. Na kraju so ugotovili, da gre za drugega storilca, ki je v Idriji kradel v trgovini.

29-letni Slovenec je v močno opitem stanju kršil javni red in mir in ni upošteval zakonitega ukaza policistov oz. je s kršitvijo nadaljeval. Zoper storilca so policisti na podlagi Zakona o prekrških odredili pridržanje do iztreznitve. Storilcu bodo v prekrškovnem postopku izdali plačilni nalog.