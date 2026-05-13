Črna kronika

S petimi promili alkohola v ovinku zletel s ceste

Škofja Loka, 13. 05. 2026 08.15 pred 1 uro 1 min branja 27

M.S.
M.S.
Alkotest 2.34 mg

Škofjeloški policisti so obravnavali 54-letnega voznika, ki je bil samoudeležen v prometni nesreči. Med postopkom so ugotovili, da je moški vozil s kar petimi promili alkohola v krvi.

54-letnik je v desnem ovinku zapeljal s ceste in z avtomobilom zdrsnil po travnatem pobočju. Pri tem se je lažje telesno poškodoval.

Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje.

Policisti so med obravnavo nesreče ugotovili, da je moški vozil neregistrirano vozilo brez opravljenega vozniškega izpita, poleg tega pa je vozil pijan.

Izmerili so mu 2,34 mg alkohola v litru izdihanega zraka, kar je okoli pet promilov, so sporočili s PU Kranj in pojasnili, da policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.

škofja loka policija prometna nesreča

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mali.mato
13. 05. 2026 09.32
Kaj ni to že smrtna doza?
roten
13. 05. 2026 09.30
Guinnes pivo te pripelje v Guinessovo knjigo rekordov
pita zeljanica
13. 05. 2026 09.29
pijan kot rus ❌ pijan kot slovenc ✅
Lens
13. 05. 2026 09.26
Strašno mora biti zadovoljen ker mu ne morejo vzeti izpita.
4krogci
13. 05. 2026 09.24
Ah kaj je pa druzga za pricakvat od Mahnicevga volilnega okraja??
Masturbator
13. 05. 2026 09.23
za slovence je to nekaj povsem normalnega
Watcherman
13. 05. 2026 09.20
Za vas večina je pa to normalno neverjetno.Lp
jedupančpil
13. 05. 2026 09.04
stanje duha v državi
heroj2000
13. 05. 2026 09.03
Lari fari, alkotest je nelegalen
Watcherman
13. 05. 2026 09.19
Nisi ti čisto diht.
IS58
13. 05. 2026 08.59
Kaj pa če meritev ni bila strokovno opravljena. Prišlo do napake pri odčitku.
Oliguma
13. 05. 2026 08.59
Takemu samo roke posekat..ne bo nikdar več vozil.
brezveze13
13. 05. 2026 08.57
ljudje so vedno bolj odporni ali je pa alkohol zanič 5 promil mene so učili da je 3 promile smrtna doza
travc
13. 05. 2026 08.55
Najbolje da nimaš nič in ti ne morejo vzeti nič.
sencina
13. 05. 2026 08.50
A je rekorder?
daiči
13. 05. 2026 08.48
pa dobr, dve pivi je prevec spiv, se nardi
HardKore
13. 05. 2026 08.45
Žeja ga mučiiii...
Brus1234
13. 05. 2026 08.43
Če bi se tak osebek zaletel vame, zagotovo ne preživi...
Wolfman
13. 05. 2026 08.55
Verjetno ti ne bi preživel, če že morš vprašat?
August Landmesser
13. 05. 2026 08.43
kolega in volililec mahnića...cela poljanska dolina ve ...
Lark
13. 05. 2026 08.42
A nisi klinično mrtev, če imaš 5 promilov? Kako mu je sploh ratalo hoditi/voziti? #Rekord
Xxdproxx
13. 05. 2026 08.40
kljuv vsemu, se pa v sloveniji se vedno zagovarja alkohol….
