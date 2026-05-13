S petimi promili alkohola v ovinku zletel s ceste

54-letnik je v desnem ovinku zapeljal s ceste in z avtomobilom zdrsnil po travnatem pobočju. Pri tem se je lažje telesno poškodoval.

Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje.

Policisti so med obravnavo nesreče ugotovili, da je moški vozil neregistrirano vozilo brez opravljenega vozniškega izpita, poleg tega pa je vozil pijan.

Izmerili so mu 2,34 mg alkohola v litru izdihanega zraka, kar je okoli pet promilov, so sporočili s PU Kranj in pojasnili, da policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.