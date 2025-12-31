Huda poškodba 20-letnika, 13-letniku zasegli skoraj 90 petard

Policisti so bili v torek pozno zvečer obveščeni, da si je 20-letnik na območju Policijske postaje Ljubljana Moste pri uporabi pirotehnike hudo poškodoval roko. Njegovo življenje po podatkih Policije ni ogroženo. "Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Na območju Kočevja pa so več kosov zasegli očetu, ki je pirotehniko metal vpričo svojih mladoletnih otrok. Skupno so mu zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Dve pirotehnični sredstvi kategorije F3 so zasegli tudi mladoeltniku v Trzinu.

Zaseg pirotehnike FOTO: PU Ljubljana

V Kopru mladini zasegli petarde

Najprej so policisti okoli 19.30 v Hrvatinih obravnavali dva otroka, stara 13 let, ki so ju zalotili pri metanju petard. Prvemu so zasegli 86 različnih petard z glavnim učinkom poka, drugemu pa eno. Malo za tem so policisti dobili obvestilo o metanju v Sv. Antonu. "Policisti so na kraju izsledili skupino mladostnikov. Enemu 15-letniku so zasegli eno petardo, drugemu pa dva paketa po 50 kosov in devet posamičnih petard. Pirotehnika je razreda P1, F2 in F3. Obveščeni so bili starši, sledi ukrep po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)." Ob 21.15 pa so v Bertokih zaradi pokanja kontrolirali 14-letnika in mu zasegli sedem petard kategorije F2. Malo pred 22. uro pa so imeli policisti v Sp. Škofijah v postopku 18-letnika, ki je metal petarde. "Ko je zagledal policiste, je pričel bežati, vendar so ga zaustavili. Ker se je upiral, so uporabili prisilna sredstva. V postopku so mu zasegli 230 petard razreda F2. Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru in ZEPI so mu izdali plačilni nalog." O dejanjih so obvestili tudi starše vseh mladoletnikov in Center za socialno delo.