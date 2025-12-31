Naslovnica
Huda poškodba 20-letnika, 13-letniku zasegli skoraj 90 petard

Koper, 31. 12. 2025 11.54 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
N.L.
Zaseg pirotehnike

Kljub opozorilom, da nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov za nekaj sekund zabave lahko posameznike zaznamuje za vse življenje, Policija že poroča o hudi poškodbi 20-letnika v Ljubljani. Pirotehniko imajo tudi najmlajši, saj so koprski policisti v torek obravnavali več otrok in mladostnikov, ki so metali petarde, zato so jim jih zasegli. Med metanjem petard so zalotili tudi 18-letnika, ki je, ko je zagledal policiste, začel bežati, a so ga policisti zaustavili in mu zasegli kar 230 petard.

Policisti so bili v torek pozno zvečer obveščeni, da si je 20-letnik na območju Policijske postaje Ljubljana Moste pri uporabi pirotehnike hudo poškodoval roko. Njegovo življenje po podatkih Policije ni ogroženo. "Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Na območju Kočevja pa so več kosov zasegli očetu, ki je pirotehniko metal vpričo svojih mladoletnih otrok. Skupno so mu zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Dve pirotehnični sredstvi kategorije F3 so zasegli tudi mladoeltniku v Trzinu.

Zaseg pirotehnike
Zaseg pirotehnike
FOTO: PU Ljubljana

V Kopru mladini zasegli petarde

Najprej so policisti okoli 19.30 v Hrvatinih obravnavali dva otroka, stara 13 let, ki so ju zalotili pri metanju petard. Prvemu so zasegli 86 različnih petard z glavnim učinkom poka, drugemu pa eno.

Malo za tem so policisti dobili obvestilo o metanju v Sv. Antonu. "Policisti so na kraju izsledili skupino mladostnikov. Enemu 15-letniku so zasegli eno petardo, drugemu pa dva paketa po 50 kosov in devet posamičnih petard. Pirotehnika je razreda P1, F2 in F3. Obveščeni so bili starši, sledi ukrep po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)." Ob 21.15 pa so v Bertokih zaradi pokanja kontrolirali 14-letnika in mu zasegli sedem petard kategorije F2.

Malo pred 22. uro pa so imeli policisti v Sp. Škofijah v postopku 18-letnika, ki je metal petarde. "Ko je zagledal policiste, je pričel bežati, vendar so ga zaustavili. Ker se je upiral, so uporabili prisilna sredstva. V postopku so mu zasegli 230 petard razreda F2. Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru in ZEPI so mu izdali plačilni nalog."

O dejanjih so obvestili tudi starše vseh mladoletnikov in Center za socialno delo.

"Odpovejte se uporabi pirotehnike. Starši, opazujte svoje otroke, poglejte jim kdaj v torbo in v žepe, podučite jih o nevarnostih uporabe pirotehnike. Bodite pozorni na to, kaj prinašajo domov in kaj kupujejo preko spleta. Opažamo namreč, da otroci in mladostniki pirotehniko nemalokrat nakupujejo nekontrolirano preko različnih spletnih strani," opozarjajo na Policijski upravi Koper.

"Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.) oziroma ima lahko hude posledice, ki so lahko tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. V Policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev in navodil proizvajalca. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice," ob tem dodajajo na Policijski upravi Ljubljana.

Za posledicami raka umrla vnukinja Johna F. Kennedyja

Oboroženi ropar obmejne trgovine še vedno na begu

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AugustLandmesser
31. 12. 2025 13.39
vso to kramo, ki se blešči in poka trajno prepovedati...VSE...brez izjem...in Mega kazni za vse, ki bi kljub temu kaj prižigali, metali in spuščali v luft....To je skrajno primitivno in škodljivo početje iz več naslovov...
Odgovori
0 0
NeXadileC
31. 12. 2025 13.33
Torej, skladno statistiki... žal.
Odgovori
+1
1 0
detect
31. 12. 2025 13.31
bravo
Odgovori
0 0
KrofKrof
31. 12. 2025 13.28
Smili se mi toliko, kot so se njemu smilile živali in ranljivi ljudje, ki trpijo ob temu nepotrebnemu pokanju. Torej nič!
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1854475
31. 12. 2025 13.26
Je pomahal rokci v slovo... najbrž si misli saj mam še eno, za naslednje silvestrovo
Odgovori
+2
2 0
Agartha enjoyer
31. 12. 2025 13.25
Mi smo une kobre 7 in scream trojkice v kontrjnerje metal... nevarni so tisti zeletni smetnjaki zeleni...sploh če kdo mimo pride.
Odgovori
-1
2 3
Agartha enjoyer
31. 12. 2025 13.26
Zdej mi je pa škoda dnarja k raj vec ganje mam
Odgovori
+0
2 2
Chrome
31. 12. 2025 13.23
Vse to je uvožena roba. Prepoveš, ampak vseeno dovoliš uvoz…
Odgovori
+0
1 1
flexilbe principles
31. 12. 2025 13.22
Škoda, ker mu ni odpihnilo jajc, saj se tako geni ne smejo razmnoževati.
Odgovori
+7
8 1
medwd
31. 12. 2025 13.21
Kakšno je kej stanje na dolensjkem pa na Rojah pri Ljubljani. A nimate kej druzga počet kot mularijo s piratkam preganjat?? Odvisnikov je v Ljubljani kot še nikoli, se pravi popalava droge, pa ne konoplje. Št. posilstev strmo narašča, vi pa se ukvarjate z mulci ki po večini mal pokajo. ajejejej.
Odgovori
+4
7 3
Stajerc22
31. 12. 2025 13.21
Mene rakete ne motijo. Ce moram sosedovega cucka poslusati 365 dni na leto, bo pa on poslusal rakete 1x na leto. Me pa izredno motijo petarde, tudi ce je pri nas prodaja prepovedana, se jih takoj cez mejo da dobiti za 3€ /100 kosov...treba bi jih bilo prepovedati na Evropski ravni in obvezna mora biti vzigalna vrvica, ker tisti "vzigalni cigumi" je prenevaren.
Odgovori
-1
3 4
asdfghjklč
31. 12. 2025 13.15
In od danes naprej se ta 20-letnik tepe po glavi, ko se je vsa leta pred nesrečo posmehoval opozorilom...
Odgovori
+3
6 3
Banion
31. 12. 2025 13.13
prodajalci so inovativni, sedaj ne prodajajo več petard ampak sredstv za odganjanje škodljivcev, medvedov in volkov. Poči pa bolj kot petarda, vendar se prodaja pod oznako bliskovna naprava. Ni zakona ki ga vrli slovenci ne bi znali obiti
Odgovori
+1
3 2
Ici
31. 12. 2025 13.12
Pri samopoškodbah s petardami bi poškodovani morali pokriti stroške zdravljenja sami. Drugo leto pa bi jim bilo potrebno dvigniti premijo Obveznega + dodatnega zdravstvenega zavarovanja za 100%.
Odgovori
+4
8 4
Truth
31. 12. 2025 13.17
Pa alkoholiki, kadilci, extremni sportniki. Mater bi blo dnarja v zdr blagajni
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
31. 12. 2025 13.26
Pa kavčarji.
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
31. 12. 2025 13.11
Najprej nam tip poka strasi zivali in nadleguje ljudi s svojim razgrajanjem, za nagrado mu mormo pa zdaj deset tisoče € dat za operacije in oskrbo.
Odgovori
+8
10 2
Prelepa Soča
31. 12. 2025 13.03
Še premalo poškodb, edino slabo je, da bomo te najbrž normalni preživljali preko sociale.
Odgovori
+10
12 2
motorist_mb
31. 12. 2025 13.02
Že leta samo v zrak petarde ki so manj moteče ...
Odgovori
+2
3 1
BroNo1
31. 12. 2025 13.00
Hvala bogu, danes bo kontrola v Šiški!
Odgovori
+6
7 1
strupzdravilo
31. 12. 2025 12.59
s pihalniki v zrak poslane svetlikajoče konfete, ste za?
Odgovori
+0
2 2
Polde8
31. 12. 2025 12.56
Prepoved vse pirotehnike v državi. Pokajo že ves december.
Odgovori
+16
18 2
krjola
31. 12. 2025 12.54
če si smotan si pač smotan...
Odgovori
+9
11 2
