S pištolo grozila zaposleni na bencinskem servisu na Povžanah

Nemudoma je stekla policijska akcija in prva policijska patrulja je vozilo opazila nekaj minut zatem. Vozilu so policisti sledili in ga skušali zaustavili, vendar voznik na znake ni ustavil. Na cesti proti Postojni je bil zato odrejen stinger.

Na bencinski servis naj bi vstopila dva moška in zaposleni zagrozila s pištolo. Takrat je v prostor prišel sodelavec, moška pa sta pobegnila. S kraja so se odpeljali z vozilom Audi A3 proti Materiji.

V nedeljo, malo pred peto uro zjutraj, so bili policisti obveščeni o ropu na bencinskem servisu na Povžanah, so sporočili s PU Koper.

Voznik ga je povozil pri Hraščah, na regionalni cesti proti Postojni, nato pa peljal naprej s predrtimi pnevmatikami. Ko so v Postojni vozilo ustavili, so bili v njem trije moški, stari 18, 21 in 20 let, vsi državljani Albanije z urejenim statusom prebivanja v Italiji. Prijeti so bili na kraju.

Včeraj je bila opravljena preiskava vozila, zatem pa podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje poskusa ropa. Privedeni so bili k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse tri po zaslišanju odredil pripor.