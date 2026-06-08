S pištolo oropal bencinski servis, zdaj na begu

Ljubljanski policisti so bili o ropu obveščeni v nedeljo okoli 18. ure.

Moški je iz blagajne ukradel nekaj bankovcev, nato pa pobegnil. Osumljenec ropa je visok okoli 190 centimetrov, oblečen v črna oblačila, obut v športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril pa je slovensko, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah roparske tatvine.