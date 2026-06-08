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Črna kronika

S pištolo oropal bencinski servis, zdaj na begu

Ljubljana, 08. 06. 2026 07.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Grožnja s pištolo

Neznani storilec je v nedeljo popoldne oropal bencinski servis na Zaloški cesti v Ljubljani. Vstopil je v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar, so sporočili policisti, ki roparja še iščejo.

Ljubljanski policisti so bili o ropu obveščeni v nedeljo okoli 18. ure.

Moški je iz blagajne ukradel nekaj bankovcev, nato pa pobegnil. Osumljenec ropa je visok okoli 190 centimetrov, oblečen v črna oblačila, obut v športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril pa je slovensko, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah roparske tatvine.

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