S pištolo oropal bencinski servis, zdaj na begu

Ljubljanski policisti so bili o ropu obveščeni v nedeljo okoli 18. ure.
Moški je iz blagajne ukradel nekaj bankovcev, nato pa pobegnil. Osumljenec ropa je visok okoli 190 centimetrov, oblečen v črna oblačila, obut v športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril pa je slovensko, so sporočili s PU Ljubljana.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah roparske tatvine.
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