S pištolo oropal bencinsko črpalko in pobegnil

Včeraj nekaj po 19. uri so na PU Ljubljana prejeli obvestilo o ropu v prodajalni na območju Šmartinske ceste v Ljubljani.

Po do sedaj znanih podatkih Policije je storilec vstopil v prodajalno, pristopil do blagajne in iz nje ukradel denar. To je opazila zaposlena, ki je pri tem zaznala, da ima storilec v roki pištolo.

"Po dejanju je storilec kraj zapustil peš v smeri Savskega naselja. V dogodku po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan," so še sporočili s policijske uprave.

Policisti so na kraju opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter izsleditev storilca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Poslali so tudi opis storilca. Gre za moškega, ki je visok okoli 180 cm, suhe postave, oblečen v modro bundo in temnejše hlače. Na glavi je imel kapo s šiltom temne barve, na sprednji strani kape je narisan bel kvadrat. Obraz je imel prekrit s šalom, prek ramena pa je nosil torbico.

Zato na Policiji pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, oziroma vse, ki so na območju Šmartinske ceste ali v smeri Savskega naselja opazili moškega, ki ustreza opisu, da o tem obvestijo policijo na številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na številko (01) 586 76 00.