S pištolo potrkal na vrata in moškega napadel z doma narejenim bokserjem

V stanovanjski hiši sta se nahajala 27-letnica in 27-letnik, ki je 43-letniku odprl vrata. Starejši moški ga je napadel, začel pretepati z doma narejenim bokserjem in mu ob glavo prislonil pištolo. Nato mu je zagrozil, da ga bo ubil.

"Situacijo na kraju je umirila partnerica oškodovanca. 43-letnik je v nadaljevanju pištolo spravil v svoje vozilo, parkirano v bližini hiše oškodovancev," so v poročilu navedli na Policijski upravi Koper.

Policisti so takoj ob prihodu na kraj storilca prijeli, v njegovem vozilu pa so našli in zasegli tudi štartno pištolo in dva noža, prav tako so mu zasegli bokser. "Zoper njega bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilništva in grožnje," so še sporočili iz PU Koper.