Novomeški policisti so bili v soboto dopoldne napoteni v naselje Brezje, da bi vzpostavili javni red in mir.

Ugotovili so, da sta se sprva sprla in stepla dva moška, stara 36 in 45 let, ki sta v sorodu. V spor se je vmešal njun 26-letni sorodnik, ki je proti 36-letniku in družinskim članom izstrelil več nabojev.

V streljanju ni bil nihče poškodovan, 45-letnik pa je policistom izročil pištolo.

26-letniku so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja.