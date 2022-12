S pištolo v rokah od prodajalke zahteval denar

V petek popoldne, okoli 15.30, so ljubljanske policiste obvestili o ropu v eni izmed trgovin na območju Viča. Po do zdaj znanih podatkih sta neznana storilca vstopila v prodajalno in od uslužbenke zahtevala denar. Eden od njiju je svoje grožnje podkrepil s pištolo v rokah, drugi pa je držal nevaren predmet. S PU Ljubljana so sporočili, da sta storilca iz blagajne ukradla nekaj bankovcev, nato pa zbežala s kraja dogodka. Med ropom na srečo ni bil nihče poškodovan. Storilca sta moška, visoka eden okoli 170, drugi okoli 180 cm, oblečena sta bila v sivo-črna oblačila s kapuco, ki sta jo imela na glavi.