Črna kronika

S pištolo v roki zahteval denar, Policija ga še išče

Ljubljana, 14. 05. 2026 07.58 pred 38 minutami 1 min branja 3

A.K.
Policija

Policija preiskuje oboroženo roparsko tatvino, ki se je včeraj zvečer zgodila na bencinskem servisu na območju Bežigrada. Storilec je z grožnjo orožja odtujil nekaj sto evrov gotovine in pobegnil.

Včeraj, okoli 20.30 so bili policisti obveščeni o roparski tatvini na enem izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je vstopil v prodajalno in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja. V dogodku nihče ni bil poškodovan.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. Neznanec je visok okoli 180 cm, oblečen je bil v rumena oblačila, nosil je podkapo z izrezom za oči, govoril je slovensko. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
14. 05. 2026 08.41
Rop je nasilje za pridobitev stvari. Roparska tatvina pa nasilje za ohranitev že ukradene stvari ali pobeg. Za laike isto, za stroko pa ne…ce ni pravilno spisana ovadba bo zadeva padla v vodo.
Splash71
14. 05. 2026 08.29
Včasih je bil to rop....
Racional-ec
14. 05. 2026 08.40
Rop je nasilje za pridobitev stvari. Roparska tatvina = nasilje za ohranitev že ukradene stvari ali pobeg.
