S pištolo v roki zahteval denar, Policija ga še išče

Včeraj, okoli 20.30 so bili policisti obveščeni o roparski tatvini na enem izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je vstopil v prodajalno in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja. V dogodku nihče ni bil poškodovan.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. Neznanec je visok okoli 180 cm, oblečen je bil v rumena oblačila, nosil je podkapo z izrezom za oči, govoril je slovensko.
