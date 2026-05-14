S pištolo v roki zahteval denar, Policija ga še išče

Včeraj, okoli 20.30 so bili policisti obveščeni o roparski tatvini na enem izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je vstopil v prodajalno in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja. V dogodku nihče ni bil poškodovan.