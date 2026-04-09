S pištolo v roki zahteval denar, ukradel nekaj sto evrov

Včeraj, okoli 21. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno. S pištolo v roki je od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja.