Črna kronika

S pištolo v roki zahteval denar, ukradel nekaj sto evrov

Ljubljana , 09. 04. 2026 08.40 pred 6 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Prevzem novih policijskih vozil - marice

V trgovini na območju Bežigrada je moški s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Ukradel je nekaj sto evrov in pobegnil. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Včeraj, okoli 21. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno. S pištolo v roki je od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja. 

Policija
Policija
FOTO: Bobo

V dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Neznanec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave, temnih oči, oblečen v zeleno puhovko, črne hlače, obut v črne čevlje, nosil je črne rokavice in masko čez glavo, govoril je slovensko, so sporočili s PU Ljubljana. 

bežigrad roparska tatvina rop trgovina Bežigrad Ljubljana pištola

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrainDance
09. 04. 2026 08.58
In vedno več bo tega...
Odgovori
0 0
konc
09. 04. 2026 08.54
Je še kdo sit teh socialarskih kriminalcev? Dajmo že enkrat uvesti kazni, ki si jih takšna brezdelna banda zasluži.
Odgovori
0 0
