S pištolo v roki zahteval denar, ukradel nekaj sto evrov

Včeraj, okoli 21. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada. Do sedaj neznani osumljenec je ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno. S pištolo v roki je od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odtujil za nekaj sto evrov gotovine ter peš pobegnil s kraja.
V dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Neznanec je visok okoli 190 centimetrov, športne postave, temnih oči, oblečen v zeleno puhovko, črne hlače, obut v črne čevlje, nosil je črne rokavice in masko čez glavo, govoril je slovensko, so sporočili s PU Ljubljana.
