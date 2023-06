S pištolo zagrozil prodajalki, a se ga ta ni ustrašila

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili včeraj ob 16.45 obveščeni, da je v prostore prodajalne v Kamniku vstopil neznan moški in s pištolo v roki od zaposlene zahteval denar. Ker mu ga prodajalka ni želela izročiti, je s kraja odšel. V dogodku ni bil nihče poškodovan, osumljenec pa ni ničesar odtujil.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca kaznivega dejanja poskusa ropa, zato objavljajo opis storilca:

Moški je star med 20 in 30 let, visok med 180 in 185 cm, suhe postave, čez obraz je nosil masko, oblečen je bil v sive športne hlače in pulover s kapuco rdeče barve, obute je imel bele in močno obrabljene športne copate.

Kot so še sporočili s PU Ljubljana, bodo policisti o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.