S pločnika stopila pred avtobus, hudo poškodovana končala v bolnišnici

Novomeški policisti so v ponedeljek nekaj po 8. uri dobili obvestilo o prometni nesreči na Seidlovi cesti v Novem mestu, kjer je mladoletno peško povozil avtobus.

Dekle je stopilo s pločnika na cesto v trenutku, ko je iz smeri Šmihelskega mosta pravilno pripeljal voznik avtobusa. Čeprav je pričel zavirati in se umikati, je s prednjim delom trčil v peško. Huje poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Nesreča z udeležbo pešca se je zgodila tudi danes zgodaj zjutraj na trzinski obvoznici. Tam je voznik osebnega avtomobila na prehodu odvzel prednost pešcu. Pešec se je huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Huje se je poškodoval tudi motorist, ki je včeraj okoli 6. ure zaradi neprilagojene hitrosti padel na cesti med Kamnikom in Mengšem. Z lažjimi poškodbami pa se je končala nesreča v Iški vasi, kjer je kolesar zaradi neprilagojene hitrosti trčil v traktor, so še sporočili iz PU Ljubljana.