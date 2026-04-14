Črna kronika

S pločnika stopila pred avtobus, hudo poškodovana končala v bolnišnici

Novo mesto/Ljubljana, 14. 04. 2026 09.21 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
D.L.
Voznik avtobusa

V Novem mestu je mladoletna peška s pločnika stopila naravnost pred avtobus. Hudo poškodovano so odpeljali v bolnišnico. Tam sta končala tudi pešec, ki mu je na trzinski obvoznici voznik odvzel prednost na prehodu za pešce, ter motorist, ki je padel na cesti med Kamnikom in Mengšem. V Iški vasi pa je kolesar trčil v traktor.

Novomeški policisti so v ponedeljek nekaj po 8. uri dobili obvestilo o prometni nesreči na Seidlovi cesti v Novem mestu, kjer je mladoletno peško povozil avtobus.

Dekle je stopilo s pločnika na cesto v trenutku, ko je iz smeri Šmihelskega mosta pravilno pripeljal voznik avtobusa. Čeprav je pričel zavirati in se umikati, je s prednjim delom trčil v peško. Huje poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Nesreča z udeležbo pešca se je zgodila tudi danes zgodaj zjutraj na trzinski obvoznici. Tam je voznik osebnega avtomobila na prehodu odvzel prednost pešcu. Pešec se je huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Huje se je poškodoval tudi motorist, ki je včeraj okoli 6. ure zaradi neprilagojene hitrosti padel na cesti med Kamnikom in Mengšem. Z lažjimi poškodbami pa se je končala nesreča v Iški vasi, kjer je kolesar zaradi neprilagojene hitrosti trčil v traktor, so še sporočili iz PU Ljubljana.

Bohinj dobiva reševalno vozilo, doslej čakali tudi eno uro

Zelo zahtevna operacija z 80-tonskimi transportnimi enotami

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
14. 04. 2026 11.51
Teoterično ima pešec na prehodu res prednost, vendar nekaj pameti in obzirnosti nekaterim res ne bi škodovalo. Kaj je zdaj lažje, zastati par sekund, da kakšen avto odpelje mimo, ali planiti na prehod, da se mora nekaj dve toni težkih vozil ali 40 tonski šleper ustaviti…Plus, da planeš na prehod in zaupaš svoje zdravje ali življenje neznanemu vozniku, ki je morda slab, morda je celo pijan ali na telefonu…Kaj ti pomaga, če ti potem na invalidskem vozički visi tablica z napisom 'imel sem prednost', ali to piše na nagrobniku…
a res1
14. 04. 2026 11.41
Telefoni so glavni problem. Ko pride do prehoda se sploh ne prepriča, če lahko varno stopi. Ampak pozor! Tudi ogroženi to delajo namerno, brez telefona. Kamera v avtu te proti njim lahko delno rešuje.
graf
14. 04. 2026 11.35
Če bi punca namesto v telefon gledala okoli sebe tega dogodka ne bi bilo v kroniki ...
kivzfccz
14. 04. 2026 11.32
Mnogo pešcev se ne drži pravila,da morajo pred prečkanje ceste preveriti svojo varnost.Brezbrizno zakoracijo čez prehod,čeprav vidijo da se jim približuje vozilo,ki ne more ustaviti v trenutku.
Artechh
14. 04. 2026 11.31
V avtu vsak drugi na telefonu, na kolesu in na pločniku ni nič drugače. Eni kar s "noise cancelation" slušalkami okol skacejo. Ne mors verjeti
BrainDance
14. 04. 2026 11.46
Dokler si pozoren na dogajanje okoli sebe to ni problem. Kot pešec imam večinoma slušalke v ušesih, ampak samo kot pešec, na kolesu/v avtu nikoli!
Artechh
14. 04. 2026 11.53
Ja je, potem te pa kolo I skiro "preseneti" ali zbije pa so vsi drugi krivi ker "ne pazijo"
JanezNovak13
14. 04. 2026 11.31
Prehod za pešce pri Gospodarcu ima rdečo luč, ki sveti v tla. Za take. Žalost.
Artechh
14. 04. 2026 11.13
Baje sam skiroji delajo neumnosti in smrtno nevarne stvari. Bomo zavarovanje in izpit imeli za hojo po pločniku?
jablan
14. 04. 2026 11.21
Vsi delamo sploh pa uni s telefoni ,slusalkami k ovce po cest
Chrome
14. 04. 2026 11.05
Kam je pa odneslo telefon?
JanezNovak13
14. 04. 2026 11.30
Pravilno vprašanje se glasi: ali je telefon nepoškodovan?
graf
14. 04. 2026 11.33
odličen komentar Chrome
Watcherman
14. 04. 2026 11.05
Saj v prometu so večina vsi vozniki nenormalni in nesposobni dobesedno nimajo pojma in strpnosti.Lp
zagor2
14. 04. 2026 11.19
edino ti si pameten
Watcherman
14. 04. 2026 11.27
Jaz,ko vozim previdno in po pravilih že večina ostalih pa ne,ko samo po gasu čez črto in po sredini.Lp
čevapgpt
14. 04. 2026 11.02
telefon, slušalke
nekivmes
14. 04. 2026 10.55
telefon fix
okioki
14. 04. 2026 10.54
Jaz opažam in to velikokrat da mladostniki in tudi ostali vse prej kot na cesto gledajo v telefone,ni čudno potem da pride do nesreče.
energetik10
14. 04. 2026 10.51
sem 99% preprican, da je gledala v telefon…
SDS_je_poden
14. 04. 2026 10.49
Evo.... vse je naverno v prometu, od avtomobilov, motorjev... vse ukinit! :)
Watcherman
14. 04. 2026 11.03
Ukinat ne kazni dati pa res.Lp
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
