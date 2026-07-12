S pobočja se je utrgala skala in poškodovala očeta, mamo in triletnika

Padajoči kamni so predvidoma huje poškodovali roko švicarskega državljana, po katerega je priletel helikopter in ga na zdravljenje odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana.

Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč.