Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

S pobočja se je utrgala skala in poškodovala očeta, mamo in triletnika

Kobarid, 12. 07. 2026 17.20 pred 38 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Plavanje v Soči

V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo.

Padajoči kamni so predvidoma huje poškodovali roko švicarskega državljana, po katerega je priletel helikopter in ga na zdravljenje odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana.

Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč.

nesreča soča kobarid skala

38-letni slovaški turist padel s skale in se huje poškodoval

24ur.com Med spustom po skalni grapi ji je zdrsnilo, padla je v globino in umrla
24ur.com Severna stena Špika: Umrl je alpinist
24ur.com Na Rogli se je poškodoval otrok, plezalki v Kamniku na glavo padla skala
24ur.com Spotaknila se je ob korenino, zgrmela po pobočju in se huje poškodovala
24ur.com V nesreči huje poškodovana jamarka, v teku obsežna reševalna akcija
24ur.com Plezal na Jerebici zdrsnil na skali: 'Sreča, da je bil dobro zavarovan'
24ur.com Gorska nesreča: 26-letnika pred hujšimi poškodbami rešila čelada
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
12. 07. 2026 18.02
Pri kopanju v naravnem okolju moramo biti zelo pazljivi in oprezni, nikoli ni 100% varnosti. Žal se je skala odvalila ravno ob nepravem času. Upajmo, da bo s poškodovanimi vse v redu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
cekin
Portal
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
moskisvet
Portal
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
dominvrt
Portal
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804