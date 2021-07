S policijskim helikopterjem iz gora rešili dve planinki in psa

Sredi popoldneva si je planinka pri sestopu z Jezerc lažje poškodovala nogo. Kasneje pa je na območju Bohinjskega Migovca planinka s psom zašla s poti in se izgubila. Zavedla jo je navigacija na telefonu, ki jo je speljala okoli 300 metrov stran od poti. Oba so nepoškodovana prepeljali v dolino, so sporočili s PU Kranj.

Policisti ob tem pozivajo k previdnosti in klasičnim ukrepom pred nesrečami v gorah. "Kar se navigacije tiče, pa uporabnike prosimo, naj jo uporabljajo zgolj kot pripomoček in ne kot primarno sredstvo za turo. Osnova so markacije na planinskih poteh in druge predpisane označitve pohodnih tras ter priprava na pot," so še dodali.