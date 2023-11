S polnim avtom tujcev bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo

Okoli pol desete ure v torek zvečer so policisti na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje pri izvajanju ciljne mejne kontrole ob vstopu v državo opazili osebni avtomobil črne barve, karavan z madžarskimi registrskimi tablicami, ki se je izognil policijskemu nadzoru in z veliko hitrostjo zapeljal v notranjost države. Z modro lučjo in sireno so zapeljali za njim in o dogodku obvestili operativno-komunikacijski center, ki je aktiviral policijske patrulje od Brežic do Novega mesta, da bi sumljivo vozilo ustavili. Obvestili so tudi sosednje policijske uprave.

Pred Novim mestom je več policijskih patrulj na čim bolj varen način poskušalo ustaviti vozilo, vendar je voznik divjo vožnjo nadaljeval, nevarno prehiteval in vijugal po cesti. Na izvozu Novo mesto – zahod se je želel ogniti policistom tako, da je zapeljal z avtoceste. V križišču z glavno cesto na Brezovici se ni ustavil in je s tem odvzel prednost 38-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala po glavni cesti.

Prišlo je do trka, v katerem je bila 38-letna voznica lažje poškodovana in so jo oskrbeli v novomeškem urgentnem centru, vozili pa sta obstali na kraju.

22-letnemu vozniku, državljanu Kosova, ki je povzročil nesrečo, so odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in mu vozilo zasegli. V postopku so namreč ugotovili, da je v avtu peljal sedem državljanov Turčije in državljana Albanije, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Slednje so v postopek prevzeli policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe. Postopki s tujci še niso končani, so še sporočili s PU Novo mesto.