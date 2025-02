S pomočjo naprave za prestrezanje signala kradel iz avtomobilov

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so konec tedna odvzeli prostost 45-letniku, ki je med 12. in 13. februarjem na območju Šiške vlomil v tri osebna vozila in iz njih odtujil vrednejše predmete, kot so denarnice, računalniki, slušalke, ključi ter dokumenti vozil, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana.

Policija svetuje:



Upoštevajte samozaščitne ukrepe.

Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice in dokumenti ne spadajo v predale vozila.

Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov.

Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne puščajte je na strehi avtomobila.

Če je le mogoče, ne puščajte ključev v avtomobilu brez nadzora (avtopralnice, servisi). Preprečili boste njihovo ponareditev in tatvino vozila.

Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo, ter fizično preizkusite ali je vozilo zaklenjeno.

Vključite alarmno napravo.

Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če vozilo zapustite le za hip.