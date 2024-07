S pomočjo oddaljenega dostopa mu je z računa ukradla več tisoč evrov

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili v ponedeljek obveščeni o spletni goljufiji na Goriškem, kjer je neznana storilka v drugi polovici junija z lažnivim prikazovanjem oškodovanca zavedla in neupravičeno pridobila njegove osebne podatke. Neznana storilka si je z oddaljenim dostopom omogočila dostop do spletne banke oškodovanca in opravila dve nepooblaščeni transakciji z njegovega računa v vrednosti nekaj tisoč evrov. Policisti primer še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ob tem policisti opozarjajo, da spletnim finančnim prevaram ne nasedamo, zapisali so tudi nekaj preventivnih nasvetov. V zadnjem obdobju namreč obravnavajo večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oziroma trgovcev s kriptovalutami in lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov. Pogosto pa se končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev.