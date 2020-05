S pomočjo spletnih navodil izdelal napravo in se pri uporabi izjemno hudo poškodoval

46-letni moški se je hudo poškodoval pri uporabi naprave, ki jo je izdelal z navodili s spleta. 46-letnik je v leseno mizo zabil dva žeblja, polil površino z vodo in sodo bikarbono ter na žeblja priklopil krokodilčka z vodniki, ki so bili speljani iz pretvornika iz mikrovalovne pečice. Pri uporabi je čezenj stekel električni tok in ga hudo poškodoval.

Ta konec tedna so celjski policisti na Koroškem obravnavali dogodek, v katerem se je izredno hudo poškodoval 46-letni moški, ki si je s pomočjo navodil, ki jih je našel na spletu izdelal napravo, s katero je poskušal na leseni mizi izžgati vzorec. Policisti opozarjajo na previdnost pri izdelovanju naprav s spleta 46-letnik je v leseno mizo zabil dva žeblja, polil površino z vodo in sodo bikarbono ter na žeblja priklopil krokodilčka z vodniki, ki so bili speljani iz pretvornika iz mikrovalovne pečice. Pri ravnanju z napravo je električni tok stekel čezenj in ga izjemno hudo poškodoval. "Ob tej priložnosti opozarjamo na previdnost vse, ki si s pomočjo spletnih navodil izdelujejo razne naprav, katerih uporaba izgleda na videz enostavna, pri uporabi pa je lahko izjemno nevarna,"opozarjajo policisti.