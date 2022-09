S ponarejanjem potrdil in urejanjem lažnih namestitev oškodoval tujce

Kranjski policisti za izravnalne ukrepe so preiskali 61 kaznivih dejanj ponarejanja listin in goljufij na škodo tujcev, ki so si v Sloveniji zaradi statusa in dela urejali prebivanje. S PU Kranj so sporočili, da so v zvezi s tem obravnavali osumljenca z območja Kranja, ki že dlje časa biva v Sloveniji in si je v zadnjih dveh letih s ponarejanjem potrdil na škodo državljanov Kosova pridobil nekaj deset tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

Zaradi dela v Sloveniji so si tujci urejali nastanitev, za kar so osumljencu plačali. Verjeli so namreč, da bodo imeli ob prihodu v Slovenijo to urejeno in da jih čaka nastanitev. Dejansko pa so bila potrdila upravnih enot o začasnem prebivanju ponarejena, nastanitev pa lažna, saj je sploh ni bilo. Osumljenec je tujce namreč ogoljufal zaradi lastne finančne koristi. "V preiskavi so ponarejena potrdila policisti osumljencu tudi zasegli," so sporočili kranjski policisti.

Tujce, ki so jih na omenjeni način ogoljufali, Policija poziva naj se jim oglasijo, saj to pomeni, da v Sloveniji najverjetneje nimajo ustrezno urejenega statusa in bi ga morali še urediti. Neurejen status pa pomeni nezakonito stanje.

Kontakt, kjer lahko oškodovanci podajo prijave:

POLICIJSKA POSTAJA ZA IZRAVNALNE UKREPE KRANJ

Zgornji Brnik 130v

4210 Brnik - Aerodrom

Tel. (04) 281 56 22

E-mail: ppiu.pukr@policija.si

Sicer pa so kranjski policisti za izravnalne ukrepe v zadnjem letu in pol podali okoli 900 pobud za razveljavitev dovoljenj za prebivanje in delo ter okoli 1000 pobud upravnim enotam za ugotavljanje prebivališča tujcem. Ukrepov, vezanih na poslovanje in zaposlovanje, je bilo 83. Policisti so v tem času obravnavali tudi 122 kaznivih dejanj, ki so povezana z zlorabo socialne, delavske in tujske zakonodaje – gre za prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, kršitev temeljnih pravic delavca, goljufije in ponarejanje listin.