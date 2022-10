S ponarejenimi osebnimi listinami do pravic državljanov EU

Po navedbah Policijske uprave Maribor je omenjenih 13 oseb od februarja v postopku sklenitve delovnega razmerja s pravnima osebama z območja mariborske in ljubljanske policijske uprave uporabljalo ponarejene osebne izkaznice Romunije in Bolgarije. "Ponarejene osebne izkaznice so nato uporabljali tudi v postopkih pred ustreznimi državnimi organi za pridobitev EMŠO, davčne številke, kartice zdravstvenega zavarovanja, evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in prijave začasnega prebivališča, v katerih so pristojni državni organi izdali javne listine," so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Z navedenim ravnanjem so osumljeni storili več kot 70 kaznivih dejanj, zaradi česar bodo policisti zoper njih na pristojno okrožno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe. Očitajo jim storitev kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora.

Z izvedenimi aktivnostmi so državljani Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine po ugotovitvah policije lažno prikazali svoje državljanstvo kot državljanstvo članice EU, zaradi česar so za njih veljale štiri glavne svoboščine državljanov unije. Poleg prostega pretoka kapitala, blaga in svobodnega ustanavljanja podjetij predstavlja pomembno svoboščino tudi prost pretok oseb, ki omogoča državljanom EU, da si poiščejo zaposlitev kjerkoli na ozemlju EU. S tem pridobijo tudi določene pravice iz naslova prijave bivališča ter zdravstvenega varstva in zavarovanja na območju Slovenije in Evropske unije.