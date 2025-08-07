Svetli način
Črna kronika

S ponarejenimi podpisi uredila lažne prijave prebivališč za 172 oseb

Maribor, 07. 08. 2025 12.22 | Posodobljeno pred 59 minutami

M.P.
V dobrih dveh letih sta državljana Slovenije preslepila več upravnih enot na območju mariborske in celjske policijske uprave ter na lažnih naslovih prijavila prebivališče za 172 oseb. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, gre za državljane tretjih držav, ki na prijavljenih naslovih niso nikoli prebivali. Kriminalisti so na mariborsko okrožno državno tožilstvo zoper oba podali kazensko ovadbo, zoper eno od oseb pa so podali tudi zaradi suma goljufije.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so po končanem predkazenskem postopku na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dva državljana Slovenije. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine.

FOTO: Luka Kotnik

Osumljenca sta namreč v pravnem prometu oz. v postopku prijave začasnega oz. stalnega prebivališča pri več upravnih enotah na območju mariborske in celjske policijske uprave iz koristoljubja uporabila izjave oz. pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji, so sporočili s PU Maribor.

Na tak način sta od junija 2022 do druge polovice avgusta 2024 uslužbence na več različnih upravnih enotah spravila v zmoto in s tem dosegla, da so se v javnih listinah potrdile lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 oseb. Šlo je za državljane tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali.

Zoper eno od ovadenih oseb so podali tudi kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije, ki jo je fizična oseba storila s tem, ko je državljana tretje države v oktobru 2023 spravila v zmoto, ko mu je lažno prikazala, da mu bo uredila prijavo prebivališča v Republiki Sloveniji. Tujec ji je za ta namen plačal 500 evrov, prijave pa osumljena v nadaljevanju ni opravila.

policija prijava bivališča goljufija
