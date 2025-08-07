S ponarejenimi podpisi uredila lažne prijave prebivališč za 172 oseb

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so po končanem predkazenskem postopku na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dva državljana Slovenije. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine.

Osumljenca sta namreč v pravnem prometu oz. v postopku prijave začasnega oz. stalnega prebivališča pri več upravnih enotah na območju mariborske in celjske policijske uprave iz koristoljubja uporabila izjave oz. pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji, so sporočili s PU Maribor.

Na tak način sta od junija 2022 do druge polovice avgusta 2024 uslužbence na več različnih upravnih enotah spravila v zmoto in s tem dosegla, da so se v javnih listinah potrdile lažne prijave začasnega in stalnega prebivališča za skupno 172 oseb. Šlo je za državljane tretjih držav, ki na teh naslovih nikdar niso začasno ali stalno prebivali.