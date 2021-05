S ponarejenimi računi za več kot 600.000 evrov oškodovali državni proračun

Konec aprila so koprski kriminalisti kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe, 40-letnega slovenskega državljana, 51-letnega hrvaškega državljana in 50-letnega srbskega državljana, zaradi utemeljenega suma storitve sedmih kaznivih dejanj davčne zatajitve, 12 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenje poslovnih listin in treh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot so sporočili s PU Koper, so kriminalisti za kaznivo dejanje pranje denarja ovadili tudi 69-letnega slovenskega državljana. Preiskava se je sicer začela na podlagi naznanila Finančne uprave RS, usmerjalo pa jo je koprsko okrožno tožilstvo.

Za kaznivo dejanje Davčna zatajitev (po 1. odst. 249. čl. KZ-1) je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (po 2. odst. 235. čl. KZ-1) je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1) je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje Pranje denarja (po 3. in 5. odst. 245. čl. KZ-1) pa je zagrožena zaporna kazen do osmih let in denarna kazen.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je 40-letni državljan Slovenije leta 2017 na območju PU Koper ustanovil gospodarsko družbo, ki jo je konec istega leta prenesel na 51-letnega hrvaškega državljana, ta pa v začetku leta na 50-letnega srbskega državljana. Sedež družbe je bil na območju PU Koper, nato pa so ga prenesli na območje PU Maribor. Od sredine leta 2017 do konca leta 2018 so osumljeni direktorji družbe računovodstvu odrejali, naj v poslovne knjige družbe knjiži 17 ponarejenih računov dobavitelja. Ti računi so izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti prek 2,7 milijona evrov.

Zaradi uporabe lažnih računov dobavitelja so direktorje družbe kazensko ovadili za kazniva dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj so z namenom utaje davka na dodano vrednost, v letih 2017 in 2018, uporabljali fiktivne račune pri poslovanju družbe s FURS. S tem so direktorji družbe, vsak v svojem mandatu, v letih 2017 in 2018, omogočili družbi utajo DDV-ja, skupno prek 600.000 evrov in v enakem znesku oškodovali državni proračun.

V istem obdobju so direktorji, vsak v svojem mandatu, z bančnega računa družbe nakazovali oz. odrejali nakazila denarnih sredstev na bančni račun prav tako ovadenega 69-letnega slovenskega državljana, ki je prejel skupno prek 700.000 evrov denarja. Tega je nato v različnih bančnih poslovalnicah po Sloveniji oz. bankomatih praviloma še isti dan dvignil v gotovini. Tako so direktorji storili tudi kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so fizični osebi, z nakazili v škodo družbe, neupravičeno pridobili veliko protipravno premoženjsko korist, za katero ni bilo pravne podlage in ekonomske logike. 69-letni osumljenec, ki je denar sprejel na svoj bančni račun in zakrival njegov izvor z dvigi gotovine, je bil ovaden za kaznivo dejanje pranja denarja.