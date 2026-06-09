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Črna kronika

S ponarejeno dokumentacijo do skoraj 800.000 evrov

Msribor, 09. 06. 2026 12.00 pred 24 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Denar v žepu

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo suma poslovne goljufije, v kateri naj bi direktor gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor pri sklepanju leasing pogodbe za delovni stroj preslepil podjetje iz Ljubljane. S prirejeno dokumentacijo naj bi svoji družbi pridobil skoraj 800.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije v juniju zaključili preiskavo suma kaznivega dejanja poslovne goljufije.

V predkazenskem postopku so ugotovili, da naj bi osumljeni direktor gospodarske družbe leta 2021 pri pridobivanju finančnih sredstev oziroma sklepanju leasing pogodbe za delovni stroj preslepil oškodovano gospodarsko družbo z območja Ljubljane. Prikazoval naj bi, da bodo obveznosti po sklenjeni pogodbi izpolnjene.

Osumljeni naj bi ob sklenitvi pogodbe leasingodajalcu predložil neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja. Na podlagi te dokumentacije je bil odobren leasing za financiranje nakupa stroja.

Kmalu po sklenitvi pogodbe je osumljeni po navedbah policije prenehal plačevati obveznosti. Oškodovana družba je zato zahtevala vračilo oziroma izročitev delovnega stroja, vendar so kriminalisti ugotovili, da stroj nikoli ni bil v posesti osumljenega oziroma njegove gospodarske družbe.

Po ugotovitvah policije je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve leasingodajalca. Zaradi neizpolnitve obveznosti iz sklenjene leasing pogodbe naj bi osumljeni svoji družbi pridobil veliko premoženjsko korist v višini skoraj 800.000 evrov.

Kriminalisti so zoper osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.

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KOMENTARJI2

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čevapgpt
09. 06. 2026 12.26
veliko podjetnih direktorjev ima pa delavce na minimalcu medtem ko sami ne vejo kaj bi z denarjem.
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0 0
alien number 9
09. 06. 2026 12.21
sigurn kolega od Arsenoviča...hahaha
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