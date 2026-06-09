S ponarejeno dokumentacijo do skoraj 800.000 evrov

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije v juniju zaključili preiskavo suma kaznivega dejanja poslovne goljufije.

V predkazenskem postopku so ugotovili, da naj bi osumljeni direktor gospodarske družbe leta 2021 pri pridobivanju finančnih sredstev oziroma sklepanju leasing pogodbe za delovni stroj preslepil oškodovano gospodarsko družbo z območja Ljubljane. Prikazoval naj bi, da bodo obveznosti po sklenjeni pogodbi izpolnjene.

Osumljeni naj bi ob sklenitvi pogodbe leasingodajalcu predložil neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja. Na podlagi te dokumentacije je bil odobren leasing za financiranje nakupa stroja.

Kmalu po sklenitvi pogodbe je osumljeni po navedbah policije prenehal plačevati obveznosti. Oškodovana družba je zato zahtevala vračilo oziroma izročitev delovnega stroja, vendar so kriminalisti ugotovili, da stroj nikoli ni bil v posesti osumljenega oziroma njegove gospodarske družbe.

Po ugotovitvah policije je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve leasingodajalca. Zaradi neizpolnitve obveznosti iz sklenjene leasing pogodbe naj bi osumljeni svoji družbi pridobil veliko premoženjsko korist v višini skoraj 800.000 evrov.

Kriminalisti so zoper osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.