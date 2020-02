VIDEO: S predrzno vožnjo ogrožal sebe in druge

V uredništvo smo prejeli posnetek, ki se je pred dnevi pojavil na spletu in na katerem voznik osebnega vozila s predrzno vožnjo po ljubljanski severni obvoznici ogroža sebe in druge udeležence v prometu. Posnetek so prejeli tudi ljubljanski policisti, ki so sporočili, da bodo okoliščine na posnetku preverili in ravnali v skladu z določili Zakona o prekrških.

Policisti naprošajo vse, ki imajo natančnejše podatke o kraju, času oziroma vozniku navedenega vozila, da te sporočijo na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 080 1200.