S pretežkim in previsokim vozilom zaprl ljubljansko obvoznico

"Tovorno vozilo s priklopnikom je sicer imelo dovoljenje za izredni prevoz tovora, v katerem je bila omejitev višine vozil 4,5 metra in teža 50 ton (za običajna tovorna vozila je omejitev 4,25 metra in 40 ton)," so sporočili ljubljanski policisti. Po opravljenih meritvah so ugotovili, da je bilo tovorno vozilo s priklopnikom visoko 4,75 metra in tehtalo 53 ton.

Po avtomatski zaznavi previsokega vozila je sistem zaprl promet skozi galerijo Strmec in tunel Golovec, nastal je zastoj.

Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa izrekli globo v višini 1700 evrov. Prav tako so globo v višini 4500 evrov izdali prevoznemu podjetju.