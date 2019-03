S prevaro pri prodaji počitniških objektov na Hrvaškem zaslužili 100.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so dejanja utemeljeno osumljeni 40-letni in 67-letni moški z območja Ljubljane, 60-letni moški iz Dominikanske Republike, ki biva na območju Ljubljane in gospodarska družba z območja Ljubljane.

Osumljenci so kupnino od prodaje počitniških objektov na Hrvaškem, ki so bili v lasti gospodarske družbe iz Ljubljane, preusmerili na drugo družbo in si z dejanjem pridobili premoženjsko korist v višini 100.000 evrov, na škodo gospodarske družbe z območja Ljubljane.