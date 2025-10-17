Svetli način
Črna kronika

S prevrnjene jadrnice reševali šest podhlajenih članov posadke

Izola, 17. 10. 2025 08.42 | Posodobljeno pred 18 minutami

V četrtek popoldne se je med Izolo in Gradežem prevrnila jadrnica. V reševalni akciji na morju so policisti rešili šest podhlajenih članov posadke.

Patruljna čolna P-08 in P-16
Patruljna čolna P-08 in P-16 FOTO: Policija

Regijski center za obveščanje je Policijo ob 15. uri obvestil, da se približno miljo od Izole potaplja jadrnica. Za reševanje na morju so aktivirali policiste Postaje pomorske policije, ki so rešili šest članov posadke. Bili so nepoškodovani, a podhlajeni, zato so jih pripeljali v izolsko marino. 

"Ekipa Kapitanije in Sektorja za varovanje obalnega morja bo naknadno poskrbela še za reševanje prevrnjene jadrnice. Takojšnje reševanje zaradi premočnega vetra namreč ni bilo možno. Člani posadke so bili iz Ljubljane in okolice," so sporočili koprski policisti. 

