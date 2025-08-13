Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

S prijateljema hodil ob robu vozišča, ko je vanj trčil pijani voznik

Kropa, 13. 08. 2025 10.04 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

V hudi prometni nesreči, ki se je okoli 23.30 zgodila v Kropi na območju Policijske postaje Mozirje, je umrl 17-letni fant. Kot so sporočili s Policije, je najstnik v družbi še dveh prijateljev hodil ob robu vozišča, ko je zaradi neprilagojene hitrosti vanj trčil pijani voznik osebnega vozila. Fanta so do prihoda reševalcev oživljali voznik in oba prijatelja, kasneje tudi dva policista z defibrilatorjem, a poškodbe so bile prehude.

Sinoči se je v Kropi zgodila smrtna prometna nesreča. S Policijske uprave Celje so sporočili, da je voznik osebnega vozila vozil v smeri Gornjega Gradu proti Bočni, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v 17-letnega fanta, ki je s prijateljema hodil ob vozišču.

Policija splošna
Policija splošna FOTO: Shutterstock

Trojica je po do zdaj zbranih podatkih hodila ob desnem robu vozišča v smeri vožnje voznika. Tako voznik avtomobila kot druga dva fanta so po trčenju nemudoma začeli z oživljanjem poškodovanega najstnika, z defibrilatorjem pa sta ga do prihoda reševalcev oživljala tudi policista. A poškodbe so bile prehude in fant je na kraju nesreče umrl.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Policija mu je odredila tudi strokovni pregled. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo voznika kazensko tudi ovadili.

Na območju celjske PU že 20 smrtnih žrtev prometnih nesreč

To je sicer letošnja 20. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Najpogostejši vzrok in dejavnik nesreč, sploh tistih s hudimi posledicami, še vedno ostaja prehitra vožnja.

Kot so ob tem dodali na celjski policijski upravi, se s povečanjem hitrosti vozniku oži vidno polje, zato lahko opazi in zazna samo objekte, ki so v sredini fokusa njegovega vida. Zaradi tega lahko spregleda ali napačno oceni dogajanje ob robu ceste.

Glede vožnje pod vplivom alkohola pa voznike znova opozarjajo, da je ta nedopustna, neodgovorna in nevarna ter tudi eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. "Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče," so opozorili.

Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

policija smrt prometna nesreča kropa
Naslednji članek

Šakal prišel v bližino hiše in napadel žensko

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089