S prijateljema hodil ob robu vozišča, ko je vanj trčil pijani voznik

Sinoči se je v Kropi zgodila smrtna prometna nesreča. S Policijske uprave Celje so sporočili, da je voznik osebnega vozila vozil v smeri Gornjega Gradu proti Bočni, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v 17-letnega fanta, ki je s prijateljema hodil ob vozišču.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Policija mu je odredila tudi strokovni pregled. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo voznika kazensko tudi ovadili.

Trojica je po do zdaj zbranih podatkih hodila ob desnem robu vozišča v smeri vožnje voznika. Tako voznik avtomobila kot druga dva fanta so po trčenju nemudoma začeli z oživljanjem poškodovanega najstnika, z defibrilatorjem pa sta ga do prihoda reševalcev oživljala tudi policista. A poškodbe so bile prehude in fant je na kraju nesreče umrl.

To je sicer letošnja 20. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Najpogostejši vzrok in dejavnik nesreč, sploh tistih s hudimi posledicami, še vedno ostaja prehitra vožnja.

Kot so ob tem dodali na celjski policijski upravi, se s povečanjem hitrosti vozniku oži vidno polje, zato lahko opazi in zazna samo objekte, ki so v sredini fokusa njegovega vida. Zaradi tega lahko spregleda ali napačno oceni dogajanje ob robu ceste.

Glede vožnje pod vplivom alkohola pa voznike znova opozarjajo, da je ta nedopustna, neodgovorna in nevarna ter tudi eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. "Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče," so opozorili.

Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.