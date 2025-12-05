Svetli način
Črna kronika

S prirejenimi torbami kradli po trgovinah

Ljubljana, 05. 12. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 59 minutami

Trojica iz Hrvaške je iz treh prodajaln na območju Slovenije na drzen način, s pomočjo prirejenih torb, ukradla za več tisoč evrov vrednih dražjih kozmetičnih izdelkov. Zoper vse tri osumljence so odredili pridržanje, vozilo pa so jim zasegli.

Policisti so tri drzne tatvine obravnavali v Kamniku, Novem mestu in Ljubljani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so osumljenci trije, po kaznivem dejanju pa so kraje zapustili z osebnim vozilom znamke Opel Insignia, na katerem so bile nameščene registrske tablice Hrvaške.

"Kmalu po dogodkih so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje na dolenjski avtocesti v bližini Drnovega izsledili vozilo, v katerem so se nahajali osumljenci. Vozilo so ustavili ter z osebami opravili policijski postopek," so javili s PU Ljubljana.

Ugotovili so, da so v vozilu 30- in 27-letna Hrvatica ter 31-letni Hrvat. Trojica je osumljena kraje dragih kozmetičnih izdelkov v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov. Zoper vse tri osumljence so odredili pridržanje, vozilo pa so jim policisti zasegli.

Ukradeni izdelki.
Ukradeni izdelki. FOTO: PU Ljubljana

Kasneje so po odredbi sodišča policisti opravili preiskavo vozila. V njem so poleg ukradenih kozmetičnih izdelkov našli še druge predmete, ki so bili namenjeni za izvrševanje kaznivih dejanj. "Po opravljenem zbiranju obvestil in intenzivni kriminalistični preiskavi so bili vsi trije osumljeni s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 30-letnico in 27-letnico odredil hišni pripor, zoper 31-letnika pa pripor," javljajo ljubljanski policisti.

Napotki policije:

Storilci v trgovinah jemljejo različne stvari. Med najpogosteje odtujenimi predmeti so oblačila, tehnični predmeti, kozmetični izdelki, hrana, pijača, cigarete ipd. Da bi zavarovali premoženje v trgovinah, je priporočljivo, da so v trgovskih lokalih nameščene videokamere in ogledala, na vrednejših predmetih pa elektronske pasti. Priporočljiva je stalna prisotnost vsaj enega prodajalca oziroma varnostnika. Posebna pozornost velja v času, ko je v trgovinah več ljudi, torej tudi sedaj v predprazničnem času. Posebej bodite pozorni na osebe, ki imajo pri sebi večje nakupovalne torbe ali vreče, ki so, kot v tokratnem primeru, lahko prirejene tako, da je v njih moten signal elektronskih pasti.

 

Tatvino ali kakšno drugo kaznivo ravnanje takoj prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.

2fast4
05. 12. 2025 13.53
+0
Hrko večni tat...
ODGOVORI
1 1
Panter 63
05. 12. 2025 14.03
....me naredil.
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
05. 12. 2025 13.43
kako pa lahko zasezejo vozilo ce je reg.in ima sofer izpit?
ODGOVORI
0 0
Nikdar več
05. 12. 2025 13.17
+3
Kaj je zanimivo.. Po novem zakonu kkraja do 99 € ni kaznivo dejanje. Je prekršek. Kazen 150 €, oz. polovička 75 €! In če je ukradeno blago "uničeno" ali sploh ne najdeno (posnetek), je kazen nižja od vrednosti ukradenega. Še bolj smešno pa je to, da niti teh 75 € ne gre oškodovancu, temveč državi.... ha ha ha... Ker ni kaznivo dejanue, ne vem ali je tožba oškodovanca do prekrškarja sploh možna. ? Torej, lopovščina je dokazano kul in prifitabilna za tatu in državo...
ODGOVORI
3 0
Nikdar več
05. 12. 2025 13.19
Da se popravim... Ni kaznivo dejanje do 500 €, le kazni so nato višje, a lahko še vedno nižje od vrednosti ukradenega. Pa si izračunajte, kaj se vsem nam izplača početi...
ODGOVORI
0 0
Darko32
05. 12. 2025 13.36
Nikdar več Ne oporekam tvojim navedbam, saj vidim, da so ime nesrečnika zlorabili do onemoglosti. Tukaj bi bilo sedaj zanimivo slišati kaj pravijo POLICAJI, kateri so mutili z takšnim zakonom za dosego enih drugih političnih ciljev pred volitvami.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 13.59
@Darko: Kasno Marko na Kosovo stiže... Zdej je to to...
ODGOVORI
0 0
ajdanakolesu
05. 12. 2025 13.09
+4
Upam, da vsi trije prejmejo Odločbo o prepovedi vstopa v Slovenijo za 30 let !
ODGOVORI
4 0
