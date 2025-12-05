S prirejenimi torbami kradli po trgovinah

Policisti so tri drzne tatvine obravnavali v Kamniku, Novem mestu in Ljubljani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so osumljenci trije, po kaznivem dejanju pa so kraje zapustili z osebnim vozilom znamke Opel Insignia, na katerem so bile nameščene registrske tablice Hrvaške.

"Kmalu po dogodkih so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje na dolenjski avtocesti v bližini Drnovega izsledili vozilo, v katerem so se nahajali osumljenci. Vozilo so ustavili ter z osebami opravili policijski postopek," so javili s PU Ljubljana.

Ugotovili so, da so v vozilu 30- in 27-letna Hrvatica ter 31-letni Hrvat. Trojica je osumljena kraje dragih kozmetičnih izdelkov v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov. Zoper vse tri osumljence so odredili pridržanje, vozilo pa so jim policisti zasegli.