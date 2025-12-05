S prirejenimi torbami kradli po trgovinah

- FOTO: PU Ljubljana
Policisti so tri drzne tatvine obravnavali v Kamniku, Novem mestu in Ljubljani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so osumljenci trije, po kaznivem dejanju pa so kraje zapustili z osebnim vozilom znamke Opel Insignia, na katerem so bile nameščene registrske tablice Hrvaške.
"Kmalu po dogodkih so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje na dolenjski avtocesti v bližini Drnovega izsledili vozilo, v katerem so se nahajali osumljenci. Vozilo so ustavili ter z osebami opravili policijski postopek," so javili s PU Ljubljana.
Ugotovili so, da so v vozilu 30- in 27-letna Hrvatica ter 31-letni Hrvat. Trojica je osumljena kraje dragih kozmetičnih izdelkov v skupni vrednosti skoraj 6000 evrov. Zoper vse tri osumljence so odredili pridržanje, vozilo pa so jim policisti zasegli.
Kasneje so po odredbi sodišča policisti opravili preiskavo vozila. V njem so poleg ukradenih kozmetičnih izdelkov našli še druge predmete, ki so bili namenjeni za izvrševanje kaznivih dejanj. "Po opravljenem zbiranju obvestil in intenzivni kriminalistični preiskavi so bili vsi trije osumljeni s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 30-letnico in 27-letnico odredil hišni pripor, zoper 31-letnika pa pripor," javljajo ljubljanski policisti.
Napotki policije:
Storilci v trgovinah jemljejo različne stvari. Med najpogosteje odtujenimi predmeti so oblačila, tehnični predmeti, kozmetični izdelki, hrana, pijača, cigarete ipd. Da bi zavarovali premoženje v trgovinah, je priporočljivo, da so v trgovskih lokalih nameščene videokamere in ogledala, na vrednejših predmetih pa elektronske pasti. Priporočljiva je stalna prisotnost vsaj enega prodajalca oziroma varnostnika. Posebna pozornost velja v času, ko je v trgovinah več ljudi, torej tudi sedaj v predprazničnem času. Posebej bodite pozorni na osebe, ki imajo pri sebi večje nakupovalne torbe ali vreče, ki so, kot v tokratnem primeru, lahko prirejene tako, da je v njih moten signal elektronskih pasti.
Tatvino ali kakšno drugo kaznivo ravnanje takoj prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.