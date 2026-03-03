S 'provido' ujeli voznika, ki je vozil po reševalnem pasu

"Vožnja po reševalnem pasu je hujša kršitev cestnoprometnih predpisov, saj neposredno ogroža varnost vseh udeležencev v prometu in onemogoča ali otežuje dostop intervencijskim vozilom do kraja prometne nesreče ali drugega nujnega dogodka. Vse voznike pozivamo, da ob nastanku zastoja na avtocesti ali hitri cesti pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas ter prepustijo uporabo izključno za potrebe intervencijskih vozil. S tem lahko bistveno prispevajo k hitrejši pomoči poškodovanim in večji varnosti v prometu," še opozarjajo ljubljanski policisti.