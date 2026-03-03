Naslovnica
Črna kronika

S 'provido' ujeli voznika, ki je vozil po reševalnem pasu

Vrhnika, 03. 03. 2026 09.09 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
N.L.
Voznik vozil po reševalnem pasu

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko so policisti oglobili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po reševalnem pasu. Prejel je kazen v višini 500 evrov in tri kazenske točke.

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so kršitev zaznali v soboto z uporabo sistema 'provida', so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

"Vožnja po reševalnem pasu je hujša kršitev cestnoprometnih predpisov, saj neposredno ogroža varnost vseh udeležencev v prometu in onemogoča ali otežuje dostop intervencijskim vozilom do kraja prometne nesreče ali drugega nujnega dogodka. Vse voznike pozivamo, da ob nastanku zastoja na avtocesti ali hitri cesti pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas ter prepustijo uporabo izključno za potrebe intervencijskih vozil. S tem lahko bistveno prispevajo k hitrejši pomoči poškodovanim in večji varnosti v prometu," še opozarjajo ljubljanski policisti.

reševalni pas avtocesta

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yastoo
03. 03. 2026 10.34
Katastrofalno premila kazen.
Odgovori
0 0
GJ19
03. 03. 2026 10.33
odvzem vozniške na licu mesta pa še avto ter denarna kazen to je zavestno početje
Odgovori
0 0
FreedomMan
03. 03. 2026 10.31
Tipičen voznik peugeota... sarkazem off, ampak če bi bila nemška znamka bi že bilo 100 komentarjev na to temo
Odgovori
+0
1 1
Artechh
03. 03. 2026 10.38
Vse je statiatika90%+ je nemških zato se tako govori. 100% pa ne bo nikoli
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
03. 03. 2026 10.30
uuuuu.....500 Eur😂😂😂polovicka je 250.Sramotno nizka kazen
Odgovori
+4
4 0
mastablasta
03. 03. 2026 10.08
če prav vidim, je tovornjak tudi na odstavnem pasu
Odgovori
-3
1 4
proofreader
03. 03. 2026 09.58
Avto v razred, da se spametuje.
Odgovori
+4
5 1
proofreader
03. 03. 2026 09.58
razrez
Odgovori
+5
6 1
urko112
03. 03. 2026 09.55
takojsen oduzem izpita in auta prepoved voznje za zmeraj pika
Odgovori
+6
7 1
SEHE
03. 03. 2026 09.55
Ne razumem, kako sebičen ali pa neumen moreš biti za kaj takega?
Odgovori
+11
11 0
Cenb77
03. 03. 2026 10.02
ko se enkrat konstantno voziš na tej relaciji, se začneš čudit kako je lahko na tem svetu tolk takih... to so vsakodnevni incidenti... eni so na tem svetu pač pomembnejši od boga in ne čakajo kot ostali smrtniki....
Odgovori
+6
6 0
Valkidžija
03. 03. 2026 09.55
To ni nobena kazen.
Odgovori
+11
12 1
r h
03. 03. 2026 09.51
Bravo
Odgovori
+6
6 0
MarkoJur
03. 03. 2026 09.50
Uzemte takimle izpit za kakih pet let, avto na dražbo - kupnina gre žrtvam nesreč...
Odgovori
+9
9 0
Modridirka?22
03. 03. 2026 09.40
Premal. …. Izpit uzet in avto zaplenit…
Odgovori
+8
9 1
sakala1
03. 03. 2026 09.37
to bi bila lahko temaza 5 raz. oš da naredijo plakat z 2 min časa
Odgovori
-3
0 3
imunal
03. 03. 2026 09.33
A bi mogoce lahko tudi vozniki posredovali kdaj kak video, imam posnetek treh, ki vozijo po resevalnem pasu iz sobotne gnece na primorki..
Odgovori
+14
15 1
Hugh_Mungus
03. 03. 2026 09.43
seveda, slovenske državljane lahko oglobijo na podlagi videoposnetkov, tujcev in policistov v prekršku pa ne :)
Odgovori
+4
4 0
Cenb77
03. 03. 2026 10.04
še to povej da oglobijo TISTE ki so posnetek poslali... saj je to namreč v naši gnili deželi brez privolitve posnetega kaznivo...
Odgovori
+0
1 1
GJ19
03. 03. 2026 10.34
a ni cestišče javno?
Odgovori
0 0
Lens
03. 03. 2026 09.31
Zanimivo, tokrat niso objavili znamke avta. 😉
Odgovori
+2
4 2
veneti
03. 03. 2026 09.45
audi al pa mercedes
Odgovori
+0
1 1
medŠihtom
03. 03. 2026 09.31
no ja men se zdi 3 pike in 500 eur smešno nizka kazen. ne vem kakšne prihodke imate sicer vi, ampak s tem ko so šle plače v zadnjih letih precej gor, vsaj tiste ki jih ima nižji sloj, bi morale tudi kazni bit avtomatično višje, enako kot cene v trgovinah in cena elektrike ter komunale. ampak ne, kazni pa so na nivoju ko je bila minimalna plača 600 eur in racun za elektriko 35 eur. to ni nič. za takle prekršek bi moralo bit 16 pik in 1900 eur da bi bilo vsaj omembe vredno. to ni nič. ta kazen sigurno ni vzgojna.
Odgovori
+8
12 4
Hugh_Mungus
03. 03. 2026 09.44
če je tebi 250 drobiž, jih lahko daš v dobrodelne namene
Odgovori
-1
4 5
oježeš
03. 03. 2026 09.48
Se strinjam, sploh ko se ve, da marsikdo plača le polovičko. Kazen bi bila odvzem vozniškega izpita in lahko ga čez leto dni ponovno dela.
Odgovori
+5
6 1
Nightingale
03. 03. 2026 09.30
Trikrat premalo...
Odgovori
+9
10 1
UzivatiJeTreba
03. 03. 2026 09.29
Ojoj, to pa je udarna novica za naslovnico. Kje mi živimo.
Odgovori
-3
5 8
Perovskia
03. 03. 2026 09.29
Ko ti pa ena nepomembna gurtna manjka pod mrezo je pa 1000e bravo
Odgovori
+8
9 1
Deathstar
03. 03. 2026 09.28
Premila kazen!
Odgovori
+9
10 1
