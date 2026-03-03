Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so kršitev zaznali v soboto z uporabo sistema 'provida', so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Črna kronika
S 'provido' ujeli voznika, ki je vozil po reševalnem pasu
Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko so policisti oglobili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po reševalnem pasu. Prejel je kazen v višini 500 evrov in tri kazenske točke.
