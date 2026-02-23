Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

S sankami trčila v 72-letno Italijanko in jo hudo poškodovala

Rateče, 23. 02. 2026 08.29 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Sankanje v Kranjski Gori

Čeprav je sankanje eden prvih zimskih športov, s katerimi se srečamo že kot otroci, pa je lahko tudi precej nevarno. Zelo hitro se ob veselem spuščanju po zasneženi klančini zgodi nesreča. Kranjskogorski policisti poročajo prav o slednji, in sicer sta v nedeljo dve osebi na saneh trčili v 72-letno pohodnico ter jo ob tem huje poškodovali.

Kranjskogorski policisti so bili v nedeljo okoli 14. ure obveščeni o nesreči, v kateri je bila poškodovana starejša pohodnica. V 72-letno Italijanko, ki se je peš vračala s Tamarja proti Planici, sta po do zdaj zbranih podatkih trčili dve neznani osebi, ki sta se skupaj pripeljali na sankah.

Čeprav je pohodnica po trčenju padla in se poškodovala, se osebi na sankah nista ustavili in ji pomagali. Prav tako ji nista ponudili svojih podatkov.

Starejši gospe so prvo pomoč na kraju nudili gorski reševalci GRS Rateče. Prepeljali so jo do Planice, kjer je bila po oskrbi zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policija je sporočila, da je bila pohodnica v nesreči hudo telesno poškodovana.

sani nesreča

Zaradi lažnega kripto svetovalca ostal brez 30.000 evrov

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
23. 02. 2026 10.03
Meni se čudno zdi, da tam ni več nesreč. Nekateri se obnašajo, kot bi bila cesta le za sankače. Saj je fino, da se po klančini dol spustiš s sankami, samo je pa treba biti obziren tudi do sprehajalcev. In ko povzročiš nesrečo, naj bo povzročitelj še toliko pošten, da potem prevzame odgovornost.
Odgovori
0 0
96bimBo
23. 02. 2026 09.22
Motorne sanke?
Odgovori
+1
1 0
Teleport
23. 02. 2026 10.05
Navadne. Ne sme v Tamar z motornimi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543