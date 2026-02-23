S sankami trčila v 72-letno Italijanko in jo hudo poškodovala

Kranjskogorski policisti so bili v nedeljo okoli 14. ure obveščeni o nesreči, v kateri je bila poškodovana starejša pohodnica. V 72-letno Italijanko, ki se je peš vračala s Tamarja proti Planici, sta po do zdaj zbranih podatkih trčili dve neznani osebi, ki sta se skupaj pripeljali na sankah.

Čeprav je pohodnica po trčenju padla in se poškodovala, se osebi na sankah nista ustavili in ji pomagali. Prav tako ji nista ponudili svojih podatkov.

Starejši gospe so prvo pomoč na kraju nudili gorski reševalci GRS Rateče. Prepeljali so jo do Planice, kjer je bila po oskrbi zdravstvenega osebja z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policija je sporočila, da je bila pohodnica v nesreči hudo telesno poškodovana.