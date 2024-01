S sankaške proge naravnost v prepad

S PU Kranj so sporočili, da so bili tržiški policisti včeraj nekaj čez 12. uro obveščeni o 29-letni pohodnici, ki se je med sestopanjem z Begunjščice v Šentanskem plazu poškodovala in poti ni mogla več nadaljevati. Na kraju so ji pomoč nudili reševalci GRS Tržič ter dežurna helikopterska ekipa z Brnika, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Še dvakrat pa so morali gorski reševalci na teren, saj so bili včeraj med 13. in 14. uro obveščeni o dveh nesrečah na sankaški progi s Starega Ljubelja. V enem primeru se je poškodovala 27-letna sankačica, v drugem pa 47-letna sankačica, ki je zapeljala s proge in se hudo telesno poškodovala. Kot so sporočili z GRS Tržič, je sankačica s sankami zapeljala s ceste, kjer poteka sankaška proga, in pristala v prepadu, pri čemer se je huje poškodovala. Na kraju so ji pomoč zagotovili reševalci, zdravstveno osebje in dežurna helikopterska ekipa z Brnika, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo oba dogodka ustrezno dokumentirali.