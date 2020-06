S sekiro nad policiste: grozil, da jih bo ubil, sekiro pred tem vrgel v avtomobil

V sredo, 24. junija, malo po 5. uri zjutraj, so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju občine Apače, ker je moški razbijal po hiši. Ob prihodu policistov na kraj je imel v roki večjo sekiro. "Kljub večkratnim pozivom policistov, naj odloži sekiro, ukazov ni upošteval, ampak je z dvignjeno sekiro stopil proti policistom in grozil, da jih bo ubil," je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš. Policisti so zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva in ga obvladali, nato so mu odredili pridržanje. Osumljenega so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti privedli k preiskovanemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Gre sicer za istega kršitelja, ki je teden prej, 15. junija, okrog poldneva ležal na cesti in oviral promet. Ob prihodu policijske patrulje je takrat zbežal v stanovanje in z balkona proti policistoma vrgel sekiro, ki je priletela v službeno vozilo in ga poškodovala. Napad je podkrepil z resno grožnjo policistu, da ga bo ubil. Po krajšem prigovarjanju je potem kršitelj prišel z balkona in so ga obvladali Zoper njega je bilo odrejeno pridržanje in podana kazenska ovadba.

Istega dne, v isti občini, so policisti Policijske postaje (PP) Gornja Radgona okrog 10. ure zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja občanu zasegli osebni avtomobil. V postopek policistov se je vmešala družina kršitelja. Oče kršitelja je policistoma s sekiro grozil, da ju bo ubil. Osumljeni se je čez čas pomiril, v postopku ni bil nihče poškodovan. Zoper kršitelja bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, so še sporočili s PU Murska Sobota.