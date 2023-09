S sekiro večkrat udaril po blagajni, nato pa jo odnesel s trgovine

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, osumljenca so kmalu izsledili in mu odvzeli prostost ter odredili pridržanje. Opravili so tudi hišno preiskavo in našli nekatere predmete, pomembne za nadaljnji postopek.

Trenutno moški ni več pridržan, po zbranih obvestilih pa bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, so še sporočili s PU Maribor.