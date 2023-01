S šestimi migranti v avtomobilu bežal in trčil v civilno vozilo policije

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je avtomobil s tujci na cesti med Jelšanami in Ilirsko Bistrico opazila policistka v civilnem službenem avtomobilu. Zapeljala je za njim, medtem ko so mu njeni kolegi v Harijah postavili blokado. Ko je voznik blokado zagledal, je sunkovito zapeljal vzvratno in pri tem trčil v civilno službeno vozilo policistke. Nato je zapeljal naprej po vzporedni cesti proti Dobropolju, kjer pa ga je policistom uspelo ustaviti.

Ugotovili so, da je vozil 21-letni državljan Srbije, poleg njega pa je bilo v osebnem vozilu še šest državljanov Turčije, ki so pred tem na nezakonit način prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo pripeljali pred dežurnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Vseh šest migrantov pa je zaprosilo za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom v Ljubljano.

Pri trčenju v službeno civilno vozilo policije sta bila lažje poškodovana policistka in migrant, ki ga je Srb prevažal v prtljažnem prostoru. 21-letniku so odredili tudi hitri test na droge, ki je bil pozitiven.