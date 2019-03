Poskus zavarovalniške goljufije: 21-letnica si je namerno odrezala roko

Ljubljanski kriminalisti so po zaključku obširne kriminalistične preiskave ugotovitve predstavili na novinarski konferenci. Kot so sporočili do zdaj, so obravnavali pet kaznivih dejanj poskusa goljufije, ki so jih osumljene štiri osebe, ki so sorodstveno povezane. 21-letnica, 29-letnik, 58-letnica in 63-letnik iz Ljubljane so ob koncu leta 2018 po vnaprejšnem, medsebojnem dogovoru in razdelitvi vlog s ciljem pridobitve velike premoženjske koristi na goljufiv način pri petih slovenskih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje.

V začetku leta 2019, ko so bile police že v veljavi, plačali pa so tudi že nekaj obrokov, si je 21-letnica s pomočjo 29-letnika na domu 63-letnika na žagi nad zapestjem namerno odrezala levo roko. 63-letnik ji je nudil prvo pomoč in jo odpeljal v ljubljanski UKC, odrezan del roke pa pustil na kraju nesreče. Policisti so kasneje roko odpeljali v bolnišnico, zdravniki pa so jo uspeli rešiti.

Osumljenci so po nesreči na vseh petih zavarovalnicah podali zahtevek za izplačilo odškodnine. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so osumljenci povzročeno poškodbo želeli prikazati kot nesrečo, ukrepali pa so še pred izplačilom odškodnin. Zavarovalnice bi sicer morale 21-letnici nakazati več kot 380.000 evrov, če pa bi ji bila dokazana 100 odstotna invalidnost pa tudi več kot milijon evrov odškodnine. Ob tem bi prejemala še mesečno rento v višini 3.000 evrov.

Policisti so vsem osumljencem odvzeli prostost, dve osebi, 21-letnica in 29-letnik, sta po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku ostala v priporu. Če jim bo dokazano kaznivo dejanje poskusa goljufije, jim grozi od enega do osem let zaporne kazni.

Valter Zrinski, Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v SKP PU Ljubljana, ki je predstavil ugotovitve preiskave je ob tem poudaril, da takšnega primera policija še nikoli ni obravnavala.