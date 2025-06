S skoraj tremi promili alkohola v krvi trčil v parkiran avtomobil

Policisti na Gorenjskem so v preteklih dneh obravnavali več prometnih nesreč, ki so bile posledica vožnje pod vplivom alkohola. V Jesenicah se je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti poškodoval, na Škofljici pa je voznik trčil v parkirano vozilo. Oboje je vplivalo na pridržanje in kazenski postopek.