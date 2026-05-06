S skuterjem čez tire, trčil v vlak in umrl

Včeraj okrog 22.40 so bili mariborski policisti obveščeni o nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi, kjer je prišlo do trčenja med voznikom skuterja, ki je prečkal tire, in vlakom, ki je takrat peljal v smeri proti Mariboru. Moški je na kraju umrl.

Trenutno še ugotavljajo vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Policisti so na kraju že opravili ogled, po do zdaj zbranih obvestilih pa je tuja krivda izključena. Gre za drugo smrtno žrtev na območju PU Maribor letos, so sporočili s PU Maribor.