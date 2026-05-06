Črna kronika

S skuterjem čez tire, trčil v vlak in umrl

Ljubljana , 06. 05. 2026 08.43 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Železniški tiri

Mariborski policisti poročajo o nesreči na železniški progi, v kateri je umrl voznik skuterja. Moški je prečkal tire v trenutku, ko je mimo peljal vlak, s katerim je trčil. To je letošnja druga smrtna žrtev na območju PU Maribor.

Včeraj okrog 22.40 so bili mariborski policisti obveščeni o nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi, kjer je prišlo do trčenja med voznikom skuterja, ki je prečkal tire, in vlakom, ki je takrat peljal v smeri proti Mariboru. Moški je na kraju umrl. 

Trenutno še ugotavljajo vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Policisti so na kraju že opravili ogled, po do zdaj zbranih obvestilih pa je tuja krivda izključena. Gre za drugo smrtno žrtev na območju PU Maribor letos, so sporočili s PU Maribor. 

nesreča maribor smrt prometna nesreča Hotinja vas železniška proga črna kronika Policija Maribor

