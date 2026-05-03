S smrčkom izvohal podhlajenega in poškodovanega voznika: 'Rešil mu je življenje'

Policisti so bili v zgodnjih petkovih urah (okoli 2. ure) obveščeni, da se je na območju Kranja zgodila prometna nesreča. Na kraju so našli audi A5, ki je trčil v varnostno ograjo, v vozilu ali ob njem pa ni bilo nikogar. "Poškodbe vozila so nakazovale, da bi lahko bili udeleženci prometne nesreče poškodovani, zato so policisti nemudoma pričeli iskati voznika in morebitne sopotnike," so zapisali na Policiji.

Za izsleditev voznika in morebitnih drugih udeležencev nesreče je na kraj prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. Kosmatinec je hitro zaznal sled in začel slediti vonju, ki ga je vodil po strmi, zaraščeni brežini vse do reke Save. Tam je začel lajati in praskati po naplavljenih vejah. Policistka vodnica službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov PU Kranj in policist Policijske postaje Kranj, ki sta sledila psu, sta takrat opazila moškega, ki je bil v vodi, med vejami pod brežino. Večkrat sta ga pozvala, naj pride iz vode, a je bil že tako obnemogel, da tega sam ni zmogel. Policist je zato stopil na rob brežine in moškega izvlekel iz vode.

Policijski pes, ki je rešil življenje vozniku FOTO: Policija.si

Voznik je bil takrat že precej premražen, saj je temperatura vode znašala zgolj okoli 10 stopinj Celzija. Prav tako je bil 29-letni moški vidno poškodovan. Reševalci so ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Preiskava prometne nesreče, ki še vedno poteka, bo razjasnila vse okoliščine. Po prvih informacijah je moški vozil pod vplivom alkohola, ko je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo. Ker so bili ob klicu o nesreči obveščeni, da naj bi bilo na kraju več oseb, so iskali tudi morebitne druge ponesrečence ali očividce, a na kraju nesreče niso našli nikogar drugega. "Dejstvo ostaja, da je službeni pes, ki je na terenu šele slabo leto in še nabira izkušnje, odlično opravil svoje delo in vozniku verjetno rešil življenje. Ob pomoči štirinožnega policijskega partnerja sta namreč policistka in policist uspešno našla voznika in tako preprečila, da bi se ta dogodek končal veliko bolj tragično," so še zapisali na Policiji.