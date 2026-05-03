Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

S smrčkom izvohal podhlajenega in poškodovanega voznika: 'Rešil mu je življenje'

Kranj, 03. 05. 2026 10.09 pred 28 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Policijski pes, ki je rešil življenje vozniku

"Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično in vozniku verjetno rešil življenje," so zapisali na Policiji. V petek ponoči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa s kraja pobegnil in se skušal skriti v mrzli Savi.

Policisti so bili v zgodnjih petkovih urah (okoli 2. ure) obveščeni, da se je na območju Kranja zgodila prometna nesreča. Na kraju so našli audi A5, ki je trčil v varnostno ograjo, v vozilu ali ob njem pa ni bilo nikogar.

"Poškodbe vozila so nakazovale, da bi lahko bili udeleženci prometne nesreče poškodovani, zato so policisti nemudoma pričeli iskati voznika in morebitne sopotnike," so zapisali na Policiji.

Preberi še Z audijem pijan v ograjo, pobegnil in se skril v Savi. Na kopno ni mogel sam

Za izsleditev voznika in morebitnih drugih udeležencev nesreče je na kraj prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. Kosmatinec je hitro zaznal sled in začel slediti vonju, ki ga je vodil po strmi, zaraščeni brežini vse do reke Save. Tam je začel lajati in praskati po naplavljenih vejah.

Policistka vodnica službenega psa iz Enote vodnikov službenih psov PU Kranj in policist Policijske postaje Kranj, ki sta sledila psu, sta takrat opazila moškega, ki je bil v vodi, med vejami pod brežino. Večkrat sta ga pozvala, naj pride iz vode, a je bil že tako obnemogel, da tega sam ni zmogel. Policist je zato stopil na rob brežine in moškega izvlekel iz vode.

Policijski pes, ki je rešil življenje vozniku
Policijski pes, ki je rešil življenje vozniku
FOTO: Policija.si

Voznik je bil takrat že precej premražen, saj je temperatura vode znašala zgolj okoli 10 stopinj Celzija. Prav tako je bil 29-letni moški vidno poškodovan. Reševalci so ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

Preiskava prometne nesreče, ki še vedno poteka, bo razjasnila vse okoliščine. Po prvih informacijah je moški vozil pod vplivom alkohola, ko je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo. Ker so bili ob klicu o nesreči obveščeni, da naj bi bilo na kraju več oseb, so iskali tudi morebitne druge ponesrečence ali očividce, a na kraju nesreče niso našli nikogar drugega.

"Dejstvo ostaja, da je službeni pes, ki je na terenu šele slabo leto in še nabira izkušnje, odlično opravil svoje delo in vozniku verjetno rešil življenje. Ob pomoči štirinožnega policijskega partnerja sta namreč policistka in policist uspešno našla voznika in tako preprečila, da bi se ta dogodek končal veliko bolj tragično," so še zapisali na Policiji.

Morebitne sopotnike v avtomobilu in udeležence v prometni nesreči ob tem pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080-1200. Kranjski policisti prosijo tudi morebitne priče ali očividce, da posredujejo koristne informacije o prometni nesreči na zgoraj navedene kontakte.

policija prometna nesreča policijski pes

Našli razbitine največje ameriške pomorske izgube v prvi svetovni vojni

24ur.com Z BMW-jem v voznika skiroja
24ur.com Z objestno vožnjo ogrožal voznike, ki so se mu morali umikati in zavirati
24ur.com Brez zaviranja priletel v kombajn, ki je zapeljal na cesto
24ur.com Je prometno nesrečo v Radovljici povzročil pijan direktor komunale?
24ur.com Vsi so le nemo opazovali, na pomoč moškemu je priskočil šele voznik LPP
24ur.com Z audijem pijan v ograjo, pobegnil in se skril v Savi. Na kopno ni mogel sam
24ur.com Pijan skozi kovinska vrata, trčil v pomožni objekt in pristal v cipresah
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
03. 05. 2026 10.59
Norcu je rešil življenje je bolj točno povedano.
Odgovori
0 0
Stauffenberg
03. 05. 2026 10.58
Rešili so potencialnega morilca s ceste, ki bo verjetno naslednjič namesto ograje pociljal vas.
Odgovori
0 0
Magnetek
03. 05. 2026 10.54
Bravo kuža 💕
Odgovori
0 0
Bolfenk2
03. 05. 2026 10.53
Pes je rešil življenje pijančku, ki bo jutri spet pijan za volanom in ogrožal ostale v prometu.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1935308
03. 05. 2026 10.52
Čudež, da pes s smrčkom reši življenje???
Odgovori
0 0
SloButale
03. 05. 2026 10.51
Bravo. Fantu rešili življenje.
Odgovori
-1
0 1
strupberry
03. 05. 2026 10.41
Bravo pes (in vodniki & trenerji)!
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
okusno
Portal
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692