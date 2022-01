S snežnim plugom ga je potiskal po dovozni poti, ob padcu se je poškodoval

Ob večernem pluženju dovozne poti na Hočkem Pohorju je domnevno 58-letni domačin lažje poškodoval 46-letnega moškega. Slednji je namreč menil, da upravljavec delovnega stroja JCB dovozno pot pluži agresivno in da mu je ob tem skoraj poškodoval vrtno ograjo. Na to ga je želel opozoriti, vendar pa voznik stroja ni ustavil, zato se je moral 46-letnik z rokama prijeti za snežni plug. Ta ga je nato po dovozni poti potiskal še 20 metrov do lokalne ceste, kjer je padel in se pri tem poškodoval.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je sinoči na Hočkem Pohorju ob pluženju dovozne poti pripetil incident med dvema domačinoma. Nekaj čez 20. uro je domnevno 58-letni domačin z delovnim strojem JCB plužil dovozne poti, ker pa je po mnenju drugega 46-letnega domačina to počel agresivno, ob tem pa bi mu skoraj poškodoval vrtno ograjo, ga je slednji želel na to opozoriti. icon-expand Moški se je ob padcu lažje poškodoval (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock 46-letnik se je tako namenil proti delovnemu stroju, vendar pa voznik pluga ni ustavil, zaradi česar se je moral prvi z rokama oprijeti za vozilo. Snežni plug ga je nato še okoli 20 metrov potiskal po dovozni poti proti lokalni cesti. Tam je padel in se ob tem lažje poškodoval. Poškodovan moški je zdravniško pomoč poiskal sam, voznik delovnega stroja pa je po dogodku odšel neznano kam in še ni bil izsleden. Policisti ga bodo po usmeritvah pristojne državne tožilke kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.