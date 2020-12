S snežnimi kepami obmetavala avtomobile na avtocesti

Kranjske policiste so v nedeljo sredi popoldneva obvestili, da z nadvoza avtoceste letijo snežne kepe, ki ogrožajo promet. Policisti so prijeli dve prijavi, zato so hitro reagirali in v intervenciji izsledili dva najstnika, eden izmed njiju je tudi ustrezal opisu iz prijave. Policisti zoper njega še vedno vodijo postopek, gre pa za dogodek z znaki kaznivega dejanja, so sporočili s PU Kranj.

Policisti so dodali še, da je zaradi metanja snežnih kep z nadvoza avtoceste na enem od vozil nastala materialna škoda.