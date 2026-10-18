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Črna kronika

S solzivcem nad receptorko hotela, napadla tudi taksistko

Koper, 18. 10. 2026 13.38 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
M.P.
Solzivec

Najprej sta želela oropati enega izmed hotelov v Kopru, kjer sta s solzivcem napadla receptorko, nato sta med pobegom s taksijem napadla tudi taksistko, ji poškodovala vozilo in ji ukradla torbico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami. Koprski policisti so 50- in 25-letnega osumljenca izsledili in ju aretirali.

Koprski policisti so v soboto zvečer posredovali zaradi poskusa ropa v enem izmed hotelov v Kopru. Kot so sporočili, je eden od moških pristopil do receptorke v hotelu, jo poškropil s solzivcem in zahteval denar, nato pa s kraja pobegnil, ne da bi karkoli odtujil.

Policisti so nato ugotovili, da gre za dva osumljenca, ki sta s taksijem pobegnila v smeri Izole, med vožnjo pa sta napadla tudi voznico taksija. Nadnjo sta se spravila na bencinski črpalki v Izoli, ji poškodovala vozilo ter ukradla torbico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami.

Vendar pa moška nista prišla daleč. Enega od osumljencev so policisti prijeli takoj po dogodku, kmalu zatem pa so izsledili in prijeli še drugega. Gre za 50- in 25-letnika z območja Kopra, obema so odvzeli prostost.

Policisti so v okviru preiskave opravili več ogledov krajev. Nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim poskusa ropa, tatvine, nasilništva in poškodovanja tuje stvari.

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KOMENTARJI33

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ptuj.si
18. 10. 2026 15.17
V Kopru pa se dogaja.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
18. 10. 2026 15.15
Omrežja pokajo po šivih od novic iz Francije, tu pa čri čri...
Odgovori
+2
2 0
Raul
18. 10. 2026 15.04
To so slovenci🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-3
0 3
Roger
18. 10. 2026 15.02
Sami uvoženi socialšeki ali pa domači še več bo tega tudi pri nam magari jim nič ne Majnka so zaščiteni kot polarni medvedi !
Odgovori
+4
5 1
jutri_pa_res
18. 10. 2026 14.48
Več ko jih je, več je problemov....Vse, kar nima državljanstva, čimprej deportirati. Problem bo s temi, ki so že dobili državljanstvo...Glej Francijo...
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+5
9 4
BroNo1
18. 10. 2026 14.42
Pa kaj brezdelnemu folku pade na pamet?! Folk je premalo zaposlen in s preveč časa, da razmišlja o traparijah…..levi so pa zgroženi, če se bo prejemnike socialne pomoči PRISILILO v delo?!?!
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+5
8 3
Pamir
18. 10. 2026 15.07
Levi FDV SDS ki jih imamo na oblasti so vsi na sociali od mladosti.A so kje kdaj delali?
Odgovori
-1
1 2
gggg1
18. 10. 2026 14.37
Kje je informacija o njuni narodnosti?
Odgovori
+16
17 1
Letnik 1964
18. 10. 2026 14.54
je ne bo...ve se kdo so...
Odgovori
+4
5 1
cirenij
18. 10. 2026 14.28
Po kriminalu postajamo druga Amerika v malem. Ropi, umori, posilstva.....
Odgovori
+1
5 4
marjanovic.drazen
18. 10. 2026 15.04
Zakaj Amerika? Kitajska je kriminalu kar si naštel pred Ameriko.
Odgovori
+0
1 1
marjanovic.drazen
18. 10. 2026 15.08
Rusija tudi
Odgovori
+0
1 1
glavni_baja 1
18. 10. 2026 15.10
nemčija in hrvaška tudi
Odgovori
0 0
Pamir
18. 10. 2026 15.18
Posilstva Kitajska 2 na 100.000 prebivalcev, Rusija 6, USA 38..pri umorih je podobno.
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-1
0 1
glavni_baja 1
18. 10. 2026 15.20
za tvojo ... že vemo, da jo cela soseska daje na ..., @marjanović-u 😃
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0 0
marjanovic.drazen
18. 10. 2026 15.21
2026 Rusija kriminal indeks 6.9 Kitajska kriminal indeks 6 Amerika kriminal indeks 5.9
Odgovori
+0
1 1
IKOSS
18. 10. 2026 14.15
Navzlic novim in novim incidentom, nekateri še vedno trdijo, da potrebe po učinkoviti samoobrambi ni. Očitno država ni sposobna ali pripravljena poskrbeti za osebno varnost prebivalcev ter varnost njihovega premoženja! To je nesprejemljivo in predstavlja resen problem, saj je to ena osnovnih nalog države. Razen v kolikor se s vlogo žrtve nismo sposobni sprijazniti, je sposobnost izvajanja učinkovite samoobrambe za posameznika ključna!
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+5
7 2
Pamir
18. 10. 2026 14.15
Janšarija se utaplja v kriminalu, postali smo kriminalna destinacija številka 1.
Odgovori
+0
10 10
lcePower
18. 10. 2026 14.17
Take ta vlada hoce deportirat, golobisti so jih pa ivazal
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+0
10 10
Pamir
18. 10. 2026 14.31
Hoče? In kaj čaka ta vlada, julijski sneg? Golobisti so imeli nadzor na mejah, janšiti ga odpravili.Migranti sedaj vstopaj lepo čez mejne prehode.Toliko jih ni prispelo še od prejšnje janšarjeve vlade, 30.000 v dveh letih.Poglej podatke prebivalstvo Slovenije po letih.
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+1
6 5
gggg1
18. 10. 2026 14.40
@pamir: kdaj je ta vlada odpravila nadzor na mejah? Si pozabil, da je prejšnja vlada odstranila ograje. Si pozabil, da svobodnjak preprečujejo izgon vseh azilantov in ilegalnih migrantov. Si pozabil, da svobodnjak blokirajo i ter ventilatorja zakon ki bi uredil veliko stvari.
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+1
4 3
BroNo1
18. 10. 2026 14.43
Ne bluzi, vsi dobro vemo, da je to maslo levih…čimveč brezdelnih naokoli, volilno telo levih
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+0
3 3
Ricinus
18. 10. 2026 15.02
Ne zgovarjajte se eni na druge, vsi politiki skupaj niso vredni pol štamprla postane vode
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+2
2 0
Pamir
18. 10. 2026 15.05
Nadzor na mejah je janšar odpravil takoj ko je prišel na oblast, se še nisi peljal čez mejo? Kdaj je janšar postavil kakšno ograjo? Kakšna ograja, migranti se lepo pripeljejo čez mejne prehode, nikogar ni tam.Svobodnjaki nič ne preprečujejo ker nimajo večine.Janšiti tiščite glavo v pesek.Samo da je jajo.
Odgovori
+1
2 1
ZIPPO
18. 10. 2026 15.21
+++++
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
18. 10. 2026 14.14
Niso naši.
Odgovori
+3
6 3
proofreader
18. 10. 2026 14.07
Bravo policija. Zdaj pa naj še sodstvo naredi svoje.
Odgovori
+10
10 0
Truth
18. 10. 2026 14.07
Priimek?
Odgovori
+10
10 0
Čudovita zima
18. 10. 2026 14.58
Bajonet.
Odgovori
+1
1 0
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