S solzivcem nad receptorko hotela, napadla tudi taksistko

Koprski policisti so v soboto zvečer posredovali zaradi poskusa ropa v enem izmed hotelov v Kopru. Kot so sporočili, je eden od moških pristopil do receptorke v hotelu, jo poškropil s solzivcem in zahteval denar, nato pa s kraja pobegnil, ne da bi karkoli odtujil.

Policisti so nato ugotovili, da gre za dva osumljenca, ki sta s taksijem pobegnila v smeri Izole, med vožnjo pa sta napadla tudi voznico taksija. Nadnjo sta se spravila na bencinski črpalki v Izoli, ji poškodovala vozilo ter ukradla torbico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami.

Vendar pa moška nista prišla daleč. Enega od osumljencev so policisti prijeli takoj po dogodku, kmalu zatem pa so izsledili in prijeli še drugega. Gre za 50- in 25-letnika z območja Kopra, obema so odvzeli prostost.

Policisti so v okviru preiskave opravili več ogledov krajev. Nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim poskusa ropa, tatvine, nasilništva in poškodovanja tuje stvari.