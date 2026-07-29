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S steklenico ga je udaril po glavi, nato še zabodel v trebuh

Velenje, 29. 07. 2026 09.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Policija

46-letni moški je v gostinskem lokalu v Velenju s steklenico po glavi udaril 37-letnika, nato pa ga je z razbito steklenico še zabodel v predel trebuha. Po dejanju je s kraja odšel in sam poiskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu. Stanje poškodovanega moškega je stabilno.

V torek, nekaj čez 21. uro, so bili na PU Celje obveščeni, da je v gostinskem lokalu v Velenju 46-letni moški s steklenico po glavi udaril 37-letnega moškega, pri čemer se je steklenica razbila, nakar ga je z razbito steklenico zabodel v predel trebuha.

37-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na poseg v celjsko bolnišnico. Po zadnjih podatkih je njegovo stanje stabilno, so sporočili policisti.

46-letnik je po dejanju s kraja odšel in sam poiskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu. Napotili so ga v Splošno bolnišnico Celje, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov.

Velenjski policisti bodo po opravljenih razgovorih z obema moškima in zbranimi obvestili zaradi poškodbe z nevarnim predmetom 46-letnika kazensko ovadili.

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