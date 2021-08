S štirikolesnikom trčil v drevo in podlegel poškodbam

Med vožnjo po gozdni poti je moški izgubil nadzor in trčil v drevo (slika je simbolična).

79-letni moški se je včeraj okrog 19. ure vozil s štirikolesnikom po gozdni poti v Svetem Jerneju v občini Slovenske Konjice. Med vožnjo po gozdni poti navzdol je izgubil nadzor nad vozilom, trčil v drevo in se huje poškodoval, so po preiskavi ugotovili policisti.

S kraja nesreče so ga reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico. "Od tam so nas obvestili, da je voznik zaradi hudih poškodb umrl. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo," so pojasnili na Policijski upravi Celje.