S takšnim nevarnim prevozom tovora namesto do cilja do visoke globe

V poostrenem nadzoru cestnega prometa, imenovanem Morska deklica, so policisti na območju Policijske uprave Maribor v sredo med 7. in 14. uro kontrolirali tovorna vozila in avtobuse. Policistom so se pridružili tudi drugi državni organi (Inšpektorat za infrastrukturo in Finančna uprava). Nadzor so izvajali na avtocestah A4 Maribor–Gruškovje in A5 Maribor–Murska Sobota.



V času nadzora so opravili celovito kontrolo 50 tovornih vozil in šest avtobusov. Kršitve predpisov so ugotovili pri 19 voznikih tovornih vozil. Ugotovili so dve prekoračitvi hitrosti voznikov kontroliranih vozil, šest kršitev povezanih s počitki in odmori voznikov, dve kršitvi v zvezi z delovanjem tahografa, sedem kršitev, ki so se nanašale na preobremenitev vozila, dve kršitvi zaradi neuporabe varnostnega pasu, v dveh primerih so ugotovili tehnične pomanjkljivosti na vozilih, štiri kršitve pa so se nanašale na nepravilno zavarovan tovor.



Kar tretjina kontroliranih voznikov je kršila cestno prometne predpise oziroma skoraj 40 odstotkov vseh kontroliranih voznikov tovornih vozil. To je resnično zaskrbljujoč podatek.