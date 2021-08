S tihotapljenjem ljudi 'zaslužili' od 68.000 do 85.000 evrov

Koprski kriminalisti so 4. avgusta izvedli zaključno akcijo v daljši kriminalistični preiskavi zoper kriminalno združbo, ki se je dalj časa ukvarjala s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov z območja BiH preko Hrvaške in Slovenije v Italijo. Slovenski kriminalisti so pri preiskavi sodelovali z italijanskimi in hrvaškimi kolegi, razbili pa so združbo, katere člani so delovali na območju Slovenije.

Kriminalisti so ugotovili, da so kriminalno združbo sestavljali: 31-letni državljan Slovenije, doma z območja Ljubljane, ki je bil organizator tihotapljenj in je tudi skrbel za najem vozil za tihotapljenje in električnih naprav za komuniciranje; 33-letni državljan BiH, tudi z območja Ljubljane, ki je prav tako imel vlogo organizatorja tihotapljenj in najemnika vozil, s katerimi so tihotapili ljudi; 21-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane, ki je bil prevoznik ilegalnih prebežnikov; 20-letni državljan Slovenije z območja Kranja ter 21-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane, ki sta imela vlogo t. i. predhodnice vozilom, s katerimi so tihotapili ljudi, prav tako pa sta dostavljala tudi hrano in oblačila; 43-letni državljan Kosova z območja Italije, ki je bil prevoznik ilegalnih prebežnikov in je tudi uporabljal ponarejene dokumente.

V Sloveniji je za storitev kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (po čl. 308/III-VI KZ) zagrožena zaporna kazen v trajanju od treh do petnajstih let in denarna kazen.

V zaključni akciji so kriminalisti opravili dve hišni preiskavi na območju Ljubljane in prijeli dva osumljenca, organizatorja tihotapljenja ilegalnih prebežnikov, in sicer 31- in 33-letnika. Kriminalisti so ugotovili tudi, da je bil 33-letni državljan BiH že več let aktiven na omenjenem področju, prav tako so ga leta 2019 pravnomočno obsodili za tovrstno kaznivo dejanje. Ko je prišel iz zapora, je kljub pogojnemu izpustu z omenjenimi kaznivimi dejanji nadaljeval.

icon-expand Policija FOTO: 24ur.com

Med hišnimi preiskavami so kriminalisti našli tudi več elektronskih naprav, manjši zavitek prepovedane droge in ostalih predmetov, pomembnih za kazenski postopek, so sporočili s PU Koper. Člani kriminalne združbe so, kot so sporočili kriminalisti, izvršili tri kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, prav tako pa so proti članom združbe uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 33. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Pri tihotapljenju prebežnikov so člani združbe uporabljali najeta vozila pri različnih podjetjih z območja Ljubljane in okolice, vedno pa je vozilo, s katerim so tihotapili ilegalne prebežnike, spremljala t. i. predhodnica. Na točke prevzema so člani združbe ilegalnim prebežnikom dostavljali tudi hrano, pijačo in sveža oblačila, za prevoze pa so uporabljali tovorna kombinirana vozila.

Koprski kriminalisti v konkretni zadevi nadaljujejo s pregledovanjem in vrednotenjem zavarovanih podatkov iz zaseženih elektronskih naprav in bodo o vseh novih ugotovitvah obveščali pristojno tožilstvo.