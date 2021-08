S tihotapljenjem tujcev žepe napolnili z najmanj 406.000 evri

Ljubljanski kriminalisti so zaključili dve ločeni kriminalistični preiskavi zoper hudodelski združbi, ki sta tihotapili tujce čez mejo in Slovenijo. Prva združba je pretihotapila najmanj 116 tujcev, pridobila pa najmanj 406.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Druga združba si je žepe napolnila z okoli 28.600 evri, pretihotapila pa je najmanj 91 tujcev. Kriminalisti so prostost odvzeli skupaj sedmim osebam.

V prvem primeru so v predkazenskem postopku ugotovili, da je hudodelska združba najmanj med letoma 2020 in 2021 v Sloveniji pripravljala, organizirala in izvrševala kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Z zbranimi dokazi so kriminalisti dokazali najmanj štiri kazniva dejanja organizirane kriminalitete. V vsem tem času je bilo dokazano, da so najmanj za 116 tujcev iz Afganistana, Pakistana, in Bangladeša organizirali prepovedane prehode meje in prevoze čez Slovenijo.

Sektor kriminalistične policije PU Ljubljana je preiskavo, ki jo je usmerjalo pristojno državno tožilstvo v Ljubljani, vodil zoper pet oseb, ki so tvorile mrežo hudodelske združbe. Na območju Slovenije je združbo vodil Ljubljančan, na območju Italije pa so jo vodili najmanj trije neidentificirani člani. Vsak član je imel točno določeno vlogo, pri čemer so proti nezakonitemu plačilu tujce, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo in bivanje v njej, čez Bosno in Hercegovino ter Hrvaško nezakonito spravljali v Slovenijo. Nato so jih prevažali po državi, jim pomagali pri skrivanju in jih nezakonito vozili v Italijo. "Kazniva dejanja so izvrševali na tak način, da je obstajala resna nevarnost za življenje ljudi," so sporočili s PU Ljubljana.

Tujci so za ilegalno pot iz BIH do Italije plačali precejšnje zneske, okoli 3500 evrov.

Kriminalisti so izvajali prikrite preiskovalne ukrepe. Združbo so tajno opazovali ter nadzirali njeno elektronsko komunikacijo in bančne podatke, s tem pa pridobili potrebne informacije in dokaze. Po obstoječih policijskih kanalih za operativno izmenjavo podatkov in na podlagi izdanega evropskega preiskovalnega naloga so pri preiskavi sodelovali tudi z Italijo. SKP PU Ljubljana je zaključno akcijo izvedel 10. maja letos, pri tem pa so prostost vzeli trem osebam, državljanoma Slovenije in državljanu BIH. Iskali in zasegli so predmete, ki so bili uporabljeni pri kaznivem dejanju, med drugim dokumente, zapiske, beležke, telefone, denar, zemljevide z označenimi prehodi državne meje ter potrdila o prejemu denarja in drugo dokumentacijo.

icon-expand SKP PU Ljubljana je zaključno akcijo izvedel 10. maja letos, pri tem pa so prostost vzeli trem osebam, državljanoma Slovenije in državljanu BIH. FOTO: Shutterstock