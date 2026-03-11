Naslovnica
Črna kronika

S tovornjaka ukradli 167 steklenic pijače

Nova Gorica, 11. 03. 2026 15.11 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
D.L.
Tovornjak s pijačo (simbolična slika)

Novogoriški policisti so prejeli obvestilo o tatvini, ki se je sicer zgodila na avtocesti v sosednji Italiji. Medtem ko je voznik spal, je neznanec prerezal cerado tovornjaka s slovenskimi registrskimi oznakami in ukradel 167 steklenic pijače.

Tovornjak s pijačo (simbolična slika)
Tovornjak s pijačo (simbolična slika)
FOTO: Shutterstock

Na novogoriški policijski upravi so danes prejeli obvestilo o tatvini, ki se je zgodila v sosednji Italiji, in sicer ob avtocesti okoli 20 kilometrov iz Padove proti Benetkam. Voznik tovornjaka je sinoči ustavil na odstavni niši, da bi si odpočil, zjutraj pa ugotovil, da mu je nekdo prerezal ponjavo in s prikolice ukradel dve paleti s skupaj 167 steklenicami pijače. S tem je gospodarski družbi iz Italije povzročil za približno 1000 evrov škode, je o dogodku zapisal predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

O vseh zbranih ugotovitvah kaznivega dejanja v sosednji državi bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

tatvina tovornjak avtocesta italija pijača

V Švici ukradla motorje in kolesa, v Italiji kombi ter se pripeljala v Slovenijo

Na 62-letnico padlo kovinsko okno. Zaradi poškodb umrla

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc46
11. 03. 2026 17.14
Kaj pa ima policija iz Nove Gorice z tatvino ki se je zgodila v Italiji. Tatvina se prijavi na lokociji kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje.
Odgovori
+1
1 0
4krogci
11. 03. 2026 16.30
Postena zahodna desno usmerjena drzava pa zo!
Odgovori
+0
2 2
misterbin
11. 03. 2026 17.11
4krogci ...... Kaj tile Golobovi ,delajo je ne verjetno in kako upajo
Odgovori
+0
1 1
Špica
11. 03. 2026 16.19
a niso na pocivaliscih ob ac kamere?
Odgovori
+0
1 1
Renee Nicole Good v spomin
11. 03. 2026 17.24
odstavna niša...ne počivališče...
Odgovori
0 0
Špica
11. 03. 2026 16.18
a niso kamere na pocivaliscih?
Odgovori
+0
1 1
housexy36
11. 03. 2026 16.21
Ne
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
