S tovornjaka ukradli 167 steklenic pijače

Na novogoriški policijski upravi so danes prejeli obvestilo o tatvini, ki se je zgodila v sosednji Italiji, in sicer ob avtocesti okoli 20 kilometrov iz Padove proti Benetkam. Voznik tovornjaka je sinoči ustavil na odstavni niši, da bi si odpočil, zjutraj pa ugotovil, da mu je nekdo prerezal ponjavo in s prikolice ukradel dve paleti s skupaj 167 steklenicami pijače. S tem je gospodarski družbi iz Italije povzročil za približno 1000 evrov škode, je o dogodku zapisal predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

O vseh zbranih ugotovitvah kaznivega dejanja v sosednji državi bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.