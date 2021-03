S tovornjakom namerno trčil v avtomobil in ga potiskal po dovozu

Okoli 15.30 je bila Policija obveščena, da naj bi na območju PP Dolenjske Toplice voznik tovornega vozila namerno trčil v avtomobil in kraj nesreče zapustil. Policisti so takoj odšli na kraj, opravili ogled in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je 38-letni voznik tovornega vozila na dovozni poti namerno trčil v avtomobil 51-letnega voznika, s katerim naj bi bila že dalj časa v sporu in ga potiskal več deset metrov. Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila in prav tako lažje poškodovano potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 38-letnika izsledili in mu odvzeli prostost.

Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.